¿Hay Doble Hoy No Circula sabatino? Te decimos qué autos descansan este sábado 3 de octubre de 2026 en CDMX y EdoMex

Si este sábado 3 de octubre de 2026 tienes pensado visitar a alguien o simplemente aprovechar el fin de semana, más vale revisar primero el Hoy No Circula, porque no todos los vehículos podrán salir a las calles de la Ciudad de México y el Estado de México.

La buena noticia es que, hasta el momento de realizar esta nota, no hay Doble Hoy No Circula activado. La calidad del aire en el Valle de México se ha mantenido estable y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado la Fase 1 de contingencia ambiental.

¿Hay Doble Hoy No Circula el sábado 3 de octubre de 2026?

Por ahora, no hay Doble Hoy No Circula para el sábado 3 de octubre de 2026. Eso significa que se mantiene el esquema habitual del programa sabatino, aunque sí habrá vehículos que deberán quedarse estacionados.

El panorama podría cambiar únicamente si durante las próximas horas se registra un deterioro importante en la calidad del aire y la CAMe determina activar una contingencia ambiental.

¿Qué autos no circulan el sábado 3 de octubre?

Al tratarse del segundo sábado del mes, la restricción alcanza a determinados vehículos de acuerdo con su holograma y terminación de placa.

Los automóviles que no podrán circular son:

Holograma 2, cualquier terminación de placa

Holograma 1, terminación de placa NON: 1, 3, 5, 7, 9

Placas foráneas

Permisos vehiculares provisionales

Esta medida aplica tanto en la CDMX como en municipios conurbados del Estado de México que forman parte del programa.

¿A qué hora empieza y termina el Hoy No Circula?

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas. Es decir, no se trata solamente de evitar sacar el coche durante algunas horas de la mañana: quienes tengan restricciones deberán esperar hasta las 10 de la noche para volver a circular.

¿Qué pasa si cambia la calidad del aire?

Aunque actualmente no está activa una contingencia, las condiciones ambientales pueden modificar el escenario. Si la CAMe determina que la calidad del aire empeoró de manera considerable, podría implementar medidas extraordinarias y modificar las restricciones habituales.

Por eso, si vas a manejar este sábado por la CDMX o el Edomex, conviene revisar las actualizaciones antes de arrancar.