Movilidad hoy 3 de octubre Calles cerradas, marchas y reporte de carreteras afectadas (Pexels)

Hoy, sábado 3 de octubre, se prevén distintas manifestaciones, como afectaciones viales debido a los conciertos que se tienen planeados a lo largo de la Ciudad de México. Además, se reportan cierres en carreteras y autopistas principales. Aquí te contamos todo lo que habrá en la ciudad para que tomes tus precauciones.

¿Qué bloqueos y cierres viales hay hoy 3 de octubre en la CDMX?

Durante este sábado 3 de octubre habrá distintas concentraciones, rodadas y actividades de esparcimiento que podrían afectar la circulación en la CDMX. Dichas actividades empezaron desde muy temprano, por lo que se recomienda salir con preocupación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) contempla al menos 28 eventos que afectarán la circulación en la ciudad. Las principales vialidades que se verán afectadas serán Paseo de la Reforma, Insurgentes, Eje Central, Pino Suárez, Avenida Cuauhtémoc y calles del Centro Histórico.

De acuerdo a la SSC, la CDMX tendrá los siguientes eventos que podrían afectar la movilización en la capital:

Una marcha que partirá de la Estela de Luz hacia el Zócalo.

Al menos 7 concentraciones ciudadanas.

Una rodada de motociclistas.

Dos rodadas ciclistas.

5 eventos religiosos.

5 eventos deportivos

Las autoridades también recomiendan a los conductores prever el programa Hoy No Circula sabatino, el cual operará de 5:00 a las 22:00 horas.

¿Afectaciones en el transporte público? El estado del metro y Metrobús

El Metrobús ha reportado el cierre de la estación de la Línea 2 Zócalo/Tenochtitlan; además, debido a la lluvia, ha implementado marcha de seguridad en las líneas 8, 9 y B.

Mientras que el Metrobús no ha reportado afectaciones en su servicio, tampoco tiene previsto el cierre de alguna de sus estaciones, aunque debido a los eventos en la CDMX podría presentar retrasos y aglomeración en su servicio, por lo que recomienda estar al pendiente de sus canales oficiales.

¿Qué carreteras tienen bloqueos hoy 3 de octubre?

Por otro lado, la Guardia Nacional ha reportado que las siguientes carreteras y autopistas presentan afectaciones: