Aplicación Mi Policía CDMX Aplicación Mi Policía CDMX: ¿Qué beneficios tiene y cómo descargarla? (Pexels)

Con el objetivo de optimizar el apoyo a los ciudadanos y fortalecer la prevención del delito en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) promueve el uso de la aplicación móvil “Mi Policía”.

Esta herramienta tiene como meta reducir a menos de tres minutos el tiempo de respuesta ante llamadas de emergencia en las 16 alcaldías de la capital.

¿Cómo funciona la app “Mi Policía”?

La aplicación forma parte de la Estrategia de Proximidad por Cuadrantes, un modelo de seguridad regional que divide el territorio de la capital en 1,022 cuadrantes delimitados según la densidad poblacional, vialidades clave e incidencia delictiva.

En cada cuadrante, tres elementos policiales, que van de uno por turno, se responsabilizan del patrullaje y del enlace directo con vecinos y comerciantes del sector.

A través de la geolocalización del dispositivo móvil, la aplicación detecta el cuadrante donde se encuentra el usuario y despliega de forma inmediata el nombre y número telefónico del policía más cercano, garantizando un contacto directo sin intermediarios.

Principales beneficios y servicios integrados

Además de la atención inmediata de llamadas de emergencia, concentra una gama de herramientas de atención ciudadana y prevención:

Botón de emergencia y ubicación de cuadrantes: Enlace directo con los mandos a cargo del área de ubicación.

Acompañamiento a cuentahabientes y compra segura: Solicitud de custodia policial gratuita para traslados de efectivo desde o hacia sucursales bancarias o en transacciones comerciales físicas .

o en . Depósitos vehiculares: Consulta en tiempo real de la ubicación de automóviles remitidos por infracciones al reglamento de tránsito.

al reglamento de tránsito. Policía Turística y Cibernética: Asistencia especializada para visitantes e informes de delitos digitales o fraudes en línea .

. Módulos de género y Asuntos Internos: Canales directos de la Unidad Especializada de Género para denunciar violencia contra las mujeres y la Dirección General de Asuntos Internos para reportar malas conductas policiales.

para denunciar y la Dirección General de Asuntos Internos para reportar malas conductas policiales. Consultas normativas: Acceso digital al Reglamento de Tránsito de la CDMX y verificación de empresas de seguridad privada autorizadas.

¿Ya tienes la app #MiPolicía en tu celular? 📱



Con esta herramienta gratuita podrás pedir apoyo inmediato ante cualquier #Emergencia y ubicar los datos directos del oficial asignado a tu cuadrante para contactarlo de manera más rápida. 🚓👮🏻‍♀️



La aplicación también te permite… pic.twitter.com/y8vdhg55or — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 19, 2026

¿Dónde puedo descargar la app de “Mi Policía”?

La aplicación “Mi Policía” es un servicio público de acceso totalmente gratuito y se encuentra disponible para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android a través de Google Play, App Store y AppGallery.