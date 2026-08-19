Aseguran 5 millones de cigarrillos falsos en el AICM

Aseguramiento Cigarrillos decomisados. (SSPC)

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron cuatro embarques que contenían aproximadamente cinco millones 808 mil cigarros apócrifos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El cargamento provenía de Asia con destino a la Ciudad de México.

Como resultado, se contabilizaron aproximadamente cinco millones 808 mil cigarros, distribuidos en 484 cajas y 24 pallets, con un peso aproximado de ocho mil 525 kilogramos, citados cargamentos procedentes de Singapur y Sri Lanka.

De acuerdo con la documentación correspondiente, los cargamentos se encontraban amparados por cuatro guías aéreas, con diferentes empresas vendedoras e importadoras.