Metrópoli

Contó con la participación de 45 servidores públicos

Edomex capacita a personal de 13 municipios para la detección oportuna de fugas de agua

Por Jesús Sánchez
Edomex

La Comisión del Agua estatal (CAEM), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), arrancó con el curso de “Fugas de Agua, Reparación de Tuberías y Conexiones a Drenaje”, con la participación de 45 servidores públicos de 13 municipios de la entidad.

Durante tres días, personal técnico y operativo de las demarcaciones de Apaxco, Huixquilucan, Lerma de Villada, Morelos, Nextlalpan, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Acolman, además de ser capacitados, podrán compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas para llevar herramientas y soluciones directamente al campo.

El curso contempla la capacitación para la detección de fugas visibles y no visibles mediante métodos acústicos de bajo costo, así como procedimientos normados para el corte, unión e interconexión de tuberías y conexiones domiciliarias a drenaje.

En su intervención, Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la CAEM, subrayó que una de las prioridades es dotar de herramientas y conocimientos a los servidores públicos que prestan su servicio en diversos municipios con el propósito de que puedan actuar de manera más eficiente ante las fugas, realizar reparaciones adecuadas, contribuir a mejorar el desempeño y reducir pérdidas de agua.

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