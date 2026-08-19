Edomex capacita a personal de 13 municipios para la detección oportuna de fugas de agua

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La Comisión del Agua estatal (CAEM), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), arrancó con el curso de “Fugas de Agua, Reparación de Tuberías y Conexiones a Drenaje”, con la participación de 45 servidores públicos de 13 municipios de la entidad.

Durante tres días, personal técnico y operativo de las demarcaciones de Apaxco, Huixquilucan, Lerma de Villada, Morelos, Nextlalpan, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Acolman, además de ser capacitados, podrán compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas para llevar herramientas y soluciones directamente al campo.

El curso contempla la capacitación para la detección de fugas visibles y no visibles mediante métodos acústicos de bajo costo, así como procedimientos normados para el corte, unión e interconexión de tuberías y conexiones domiciliarias a drenaje.

En su intervención, Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la CAEM, subrayó que una de las prioridades es dotar de herramientas y conocimientos a los servidores públicos que prestan su servicio en diversos municipios con el propósito de que puedan actuar de manera más eficiente ante las fugas, realizar reparaciones adecuadas, contribuir a mejorar el desempeño y reducir pérdidas de agua.