Ecatepec llevará servicios gratuitos a las colonias con Caravanas por la Justicia Social

El Gobierno de Ecatepec anunció la llegada de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, un programa que busca acercar trámites jurídicos y administrativos a las comunidades del municipio.

La estrategia se realiza mediante el trabajo coordinado entre la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a diferentes servicios.

Las caravanas ofrecerán más de 125 trámites y servicios jurídicos y administrativos, los cuales podrán realizarse de manera gratuita o con descuentos de hasta el 65 por ciento.

El programa está dirigido principalmente a las personas que tienen dificultades para trasladarse hasta las oficinas gubernamentales o que necesitan orientación para resolver algún trámite relacionado con documentos y servicios legales.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Ecatepec, las jornadas estarán llegando directamente a diferentes colonias del municipio. De esta manera, los habitantes podrán recibir atención cerca de sus hogares, sin necesidad de realizar largos traslados.

Entre los objetivos principales se encuentra acercar la justicia y los servicios públicos a la población, además de ofrecer orientación para resolver diferentes situaciones administrativas y jurídicas.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia de gobierno cercano a la ciudadanía. La intención es que los habitantes puedan conocer sus derechos y recibir apoyo para realizar trámites que en algunos casos pueden resultar complicados o costosos.

Otro de los beneficios importantes de las caravanas son los descuentos. Las personas que necesiten algún servicio podrán acceder a reducciones de hasta 65 por ciento, mientras que algunos trámites serán completamente gratuitos.

El Gobierno de Ecatepec invitó a los habitantes a mantenerse atentos a la información oficial para conocer las fechas y los lugares donde se instalarán las caravanas en las diferentes colonias.

Las sedes serán anunciadas próximamente, por lo que se recomienda a la población consultar los canales oficiales del municipio para conocer cuándo llegará el programa a su comunidad.

La iniciativa busca beneficiar especialmente a familias que requieren apoyo para resolver asuntos legales o administrativos, pero que por diferentes razones no han podido acudir a las oficinas correspondientes.

Con la instalación de estos módulos directamente en las colonias, las autoridades pretenden hacer más sencillo el acceso a los servicios y reducir las dificultades que pueden enfrentar los ciudadanos al realizar determinados procedimientos.

La coordinación entre el gobierno estatal y municipal representa una parte importante de esta estrategia, ya que permite reunir diferentes servicios en un mismo espacio y acercarlos a un mayor número de habitantes.

Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social forman parte de las acciones que buscan llevar los servicios gubernamentales directamente al territorio, con la intención de atender las necesidades de la población de manera más cercana.

Para los habitantes de Ecatepec, la llegada de estas jornadas representa una oportunidad para recibir orientación y realizar trámites sin tener que acudir a diferentes oficinas.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a la ciudadanía para aprovechar los servicios disponibles y estar pendiente de las próximas fechas y sedes.