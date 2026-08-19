Más reclamos en la UNAM: integrantes del STUNAM se manifiestan frente a Rectoría

Manifestación STUNAM Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se manifiestan frente a la Torre de Rectoría este miércoles 19 de agosto. (Cuartoscuro)

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) se moviliza este 19 de agosto de 2026 frente a la Torre de Rectoría de la máxima casa de estudios del país, lugar desde el que las y los manifestantes exigin mejoras laborales, tales como aumento salarial y la revisión contractual.

La concentración inició la mañana de este miércoles, según lo señaló la Agenda de Movilizaciones emitida por las autoridades capitalinas, y ha generado afectaciones viales en la zona de Ciudad Universitaria, donde la protesta persiste.

Integrantes del STUNAM se manifiestan en Rectoría: ¿cuáles son sus exigencias?

La Universidad Nacional Autónoma de México es el centro de una manifestación este miércoles 19 de agosto, ya que trabajadores y trabajadoras del Sindicato UNAM se han congregado frente a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, ubicada sobre Circuito Escolar, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con las consignas de los y las manifestantes, STUNAM exige a la institución las siguientes demandas:

Aumento salarial del 20% .

. Revisión de las condiciones establecidas en su contrato colectivo .

establecidas en su . Incremento justo en prestaciones laborales para toda la comunidad trabajadora.

justo en para toda la comunidad trabajadora. Respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores universitarios, con el propósito de que se reconozca y dignifique el trabajo que realizan dentro de la UNAM.

El contingente comenzó a trasladarse dirección a Torre de Rectoría a las 10:00 horas de este miércoles, donde se estimó que se reunirían alrededor de 2 mil 500 personas; dicha movilización ocasionó afectaciones viales en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

Zonas afectadas por la manifestación de STUNAM en Rectoría este miércoles 19 de agosto

Hasta este momento, STUNAM mantiene su manifestación en terreno universitario, mientras que las autoridades no descartan que los y las protestantes realicen un bloqueo sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la UNAM, en las siguientes horas.

Las zonas que podrían presentar afectaciones importantes debido a la manifestación de STUNAM este miércoles 19 de agosto, son las inmediaciones de Rectoría y Circuito Escolar, cuya ocupación de la vialidad generaría cierres parciales o totales y afectar significativamente los tiempos de traslado hacia el sur de la Ciudad de México.

Autoridades capitalinas solicitan a la población mantenerse al tanto de actualizaciones oficiales, así como tomar previsiones y salir con tiempo en caso de que sus rutas crucen las zonas afectadas.