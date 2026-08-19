Atizapán realizará jornada de esterilización para perros y gatos

Atizapán de Zaragoza realizará una jornada de esterilización masiva para perros y gatos, como parte de las acciones para promover la tenencia responsable y el bienestar animal.

La actividad se llevará a cabo el lunes 24 de agosto a las 9:00 horas en la Plaza María Pliego, donde se ofrecerán servicios de esterilización para mascotas de habitantes del municipio.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, durante la jornada estarán disponibles 80 fichas, con la condición de que se entregue una ficha por domicilio. Esto significa que cada hogar podrá acceder a un espacio para la atención de una mascota.

La jornada tiene como uno de sus principales objetivos prevenir la sobrepoblación de perros y gatos. La esterilización es una medida que ayuda a controlar la reproducción de animales y puede contribuir a disminuir el número de mascotas que terminan viviendo en situación de calle.

Además, este tipo de actividades buscan fomentar una mayor responsabilidad entre las personas que tienen animales de compañía. Las autoridades señalaron que el cuidado de las mascotas es una tarea que requiere compromiso por parte de sus propietarios.

La jornada será realizada mediante la coordinación entre el Gobierno Municipal y diferentes asociaciones y fundaciones dedicadas al bienestar animal. Entre las organizaciones participantes se encuentran Unidos Para Ayudar “Seres Sin Voz”, Comité Pro-Animal A.C., SIMI Fundación y Fundación Antonio Haghenbeck.

La participación de estas organizaciones permitirá sumar esfuerzos para llevar los servicios de atención animal a la comunidad y ofrecer una alternativa para las familias que buscan esterilizar a sus perros o gatos.

Las autoridades municipales destacaron que la colaboración entre gobierno, asociaciones y fundaciones es importante para desarrollar acciones que beneficien tanto a los animales como a la población.

La esterilización también forma parte de las estrategias de bienestar animal, debido a que permite evitar camadas no planeadas y ayuda a que las familias puedan tener un mejor control sobre el número de mascotas que tienen en casa.

Para las personas interesadas en participar, se recomienda acudir con anticipación debido a que solamente habrá 80 fichas disponibles y se entregará una por domicilio.

El evento se realizará en la Plaza María Pliego a partir de las 9:00 de la mañana del lunes 24 de agosto. Los habitantes interesados deberán considerar que los espacios serán limitados.

Con esta jornada, el Gobierno de Atizapán busca continuar impulsando una cultura de respeto y cuidado hacia los animales, además de promover que perros y gatos reciban atención adecuada por parte de sus familias.

Las autoridades señalaron que estas acciones contribuyen a construir una comunidad más responsable y solidaria, en la que el bienestar de los animales también sea considerado parte importante de la convivencia social.