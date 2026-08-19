Azucena Cisneros inicia entrega de 35 mil apoyos para compra de zapatos escolares

Ecatepec inició la entrega de apoyos del programa “Zapatos para el Bienestar”, conocido como “Zapatón”, con el objetivo de ayudar a las familias durante el regreso a clases.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, informó que en esta primera etapa se contempla beneficiar a 35 mil familias, aunque la meta de la administración es llegar a más de 50 mil estudiantes de escuelas primarias públicas del municipio.

Durante el evento realizado en el Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte Las Américas, se entregaron tarjetas a tres mil 400 madres y padres de familia. En estas tarjetas se depositaron 400 pesos, cantidad que podrá ser utilizada para comprar zapatos escolares.

La alcaldesa explicó que este año el programa tuvo un cambio, ya que anteriormente se entregaba directamente un par de zapatos a los estudiantes. Ahora las familias recibirán el apoyo económico para que puedan elegir y comprar el calzado que necesiten sus hijos.

Cisneros Coss señaló que el programa busca apoyar a las familias con los gastos que representa el regreso a clases. También afirmó que el apoyo no debe considerarse como un regalo, sino como una acción destinada a garantizar mejores condiciones para los estudiantes.

“Queremos que ningún niño se quede sin lo necesario para regresar a clases”, señaló la presidenta municipal durante el inicio de la entrega.

La alcaldesa también destacó que el programa puede beneficiar a las familias sin importar si tienen uno, dos o tres hijos que estudien en primaria, ya que el objetivo es llegar al mayor número posible de estudiantes que requieran este apoyo.

Durante el evento, Cisneros Coss resaltó la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Mencionó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, otorga apoyos económicos a familias con hijos en primaria al inicio de cada ciclo escolar, mientras que el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, entrega útiles escolares.

También recordó que estudiantes de secundaria y preparatoria reciben una beca universal, como parte de los programas de apoyo educativo.

Por su parte, Erick Mejía Franco, director de Educación de Ecatepec, señaló que el programa “Zapatos para el Bienestar” es posible gracias a las finanzas del Ayuntamiento y a la decisión de apoyar a las familias durante el regreso a clases.

El funcionario destacó que la presidenta municipal conoce la importancia que tiene este periodo para las familias, especialmente por los gastos que deben cubrir para que sus hijos regresen a la escuela con los materiales y la ropa necesarios.

Durante la jornada fueron entregadas tarjetas a diferentes madres de familia, entre ellas Nayeli Reyes, Rosa María Terrazas, Tamaris Abigail Padilla, Sandra Pérez y Berenice Ochoa.

Algunos beneficiarios también compartieron su opinión sobre el programa. Paola Salinas, habitante de Ciudad Cuauhtémoc y madre de un niño de ocho años que ingresará a tercer grado de primaria, consideró que el apoyo representa una ayuda importante para las madres que deben cubrir los gastos escolares.

Por su parte, Francisco Javier Vila, vecino de La Laguna de Chiconautla, señaló que el apoyo será útil debido a los diferentes gastos que tienen las familias durante el regreso a clases.

Las autoridades informaron que el registro continúa abierto para una segunda etapa, por lo que más estudiantes de primaria podrán recibir los 400 pesos destinados a la compra de zapatos escolares.

La administración municipal invitó a las familias interesadas a mantenerse atentas a los canales oficiales para conocer los requisitos y continuar con el registro del programa.