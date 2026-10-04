Reportan más de 16.2 millones de m³ de lluvia en CDMX

Afectaciones de la CDMX por lluvias

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) desplegó 129 elementos y 56 equipos de maquinaria para atender los efectos de las lluvias registradas en la Ciudad de México, que entre las 6:00 horas del 3 de octubre y las 6:00 horas del 4 de octubre acumularon más de 16.2 millones de metros cúbicos de precipitación.

El reporte con corte a las 07:00 horas del 4 de octubre indica que el operativo incluyó personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas en atención al drenaje.

En cuanto a la maquinaria, se utilizaron 19 equipos hidroneumáticos, 11 equipos Hércules, siete equipos de emergencia, una grúa Hiab, cuatro cajas secas, una estaca, tres pipas de agua tratada y 10 unidades Pickup/Sedan.

Las mayores precipitaciones se registraron en el sur de la capital. El Estadio Azteca, en Coyoacán, reportó 34 milímetros; la estación E.P. Foro Cultural Magdalena Contreras, 32 milímetros, y Xotepingo, también en Coyoacán, 31.25 milímetros. Río Magdalena, en Magdalena Contreras, alcanzó 29 milímetros.

La dependencia informó que sus brigadas atendieron la totalidad de los encharcamientos registrados en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Los puntos que requirieron intervención han sido Marina Nacional y Lago Rosma, en la colonia Tacuba, Miguel Hidalgo, así como Canal de Miramontes, en la colonia Churubusco Country Club, Coyoacán. En ambos casos fueron movilizados equipos hidroneumáticos para realizar labores de desazolve y desalojar el agua acumulada.

SEGIAGUA, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, no reportó afectaciones a domicilios. Asimismo, los niveles de presas, lagunas y cauces permanecieron estables.

El reporte también señala que tres estaciones pluviométricas superaron los 30 milímetros de lluvia: Estadio Azteca, E.P. Foro Cultural Magdalena Contreras y Xotepingo. Además, nueve estaciones registraron precipitaciones de 25 milímetros o más.

En lo que va de octubre, la precipitación acumulada en la capital alcanza 30.60 milímetros, frente a un promedio histórico mensual de 59.47 milímetros.

En tanto, entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2026 se acumularon 955.98 milímetros, por encima del promedio histórico de 774.71 milímetros correspondiente al periodo de enero a septiembre.