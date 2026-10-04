Clima CDMX hoy 4 de octubre: pronóstico de lluvias fuertes, viento y frente frío en la capital

Clima CDMX Pronóstico de lluvias fuertes, viento y frente frío en la capital (Pexels)

Para las y los ciudadanos en la Ciudad de México que tengan planeado realizar actividades al aire libre este domingo 4 de octubre de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada marcada por la presencia de fuertes chubascos, colocándose como uno de los días con mayor probabilidad de precipitaciones en la capital del país.

¿Cuál es el pronóstico del clima para hoy 4 de octubre en la CDMX?

De acuerdo con el informe del SMN, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros. Estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, reducción en la visibilidad y complicaciones para la movilidad vial, principalmente en aquellas alcaldías donde la caída de agua sea más intensa.

Además de las lluvias, se contempla la presencia de vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora. Este panorama atmosférico obedece a la interacción del frente frío número 1 con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, sumado al ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica que favorecerán el desarrollo de tormentas acompañadas de descargas eléctricas.

Asimismo, la masa de aire frío asociada generará un cielo predominantemente nublado y un ambiente fresco a lo largo del día.

¿Qué recomendaciones seguir ante las lluvias en la capital?

Ante estas condiciones meteorológicas, las autoridades aconsejan a la población tomar precauciones para prevenir accidentes o afectaciones: