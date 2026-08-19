Detienen a sujeto que intentó robar 20 mil pesos a cuentahabiente en Azcapotzalco

Detenido Ladrón de cuentahabiente. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre que intentó robar el dinero en efectivo a un ciudadano, quien previamente lo había retirado de una sucursal bancaria, en la alcaldía Azcapotzalco.

En la colonia Sector Naval y, en el cruce de la calzada Camarones y la avenida Cuitláhuac, dos hombres se forcejeaban.

En ese momento, uno de ellos acusó que había retirado 20 mil pesos de una sucursal bancaria y, al salir, fue interceptado por el otro sujeto, quien lo amenazó y le robó sus pertenencias.

Los policías detuvieron al ladrón y le aseguraron un teléfono celular y el dinero en efectivo que el ciudadano, de 36 años de edad, reconoció como de su propiedad.

A petición del denunciante, el joven de 24 años de edad quedó a disposición del agente del Ministerio Público.