Entregan más de 700 paquetes alimentarios a familias de Naucalpan

El Gobierno de Naucalpan, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, realizó la tercera entrega de apoyos alimentarios de la actual administración como parte del programa Desarrollo Social Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM 2026.

La entrega se llevó a cabo en la Explanada del Palacio Municipal, donde fueron distribuidos más de 700 paquetes alimentarios a personas que forman parte de diferentes grupos que requieren apoyo.

El evento fue encabezado por el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, quien destacó la importancia de mantener una coordinación cercana con el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Los apoyos están dirigidos principalmente a madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes e integrantes de comunidades indígenas. El objetivo es contribuir a mejorar la alimentación de las familias y apoyar a quienes enfrentan mayores dificultades económicas.

Durante la jornada también participaron representantes del DIF Estado de México (DIFEM) y del DIF Naucalpan, encabezado por su presidenta honoraria, Adriana G. Escobar.

Las autoridades señalaron que la entrega forma parte de una política social que busca acercar los programas directamente a las familias. Con este tipo de acciones se pretende que los apoyos lleguen de manera directa y transparente a las personas que los necesitan.

Los paquetes alimentarios fueron preparados tomando en cuenta criterios de calidad nutricional establecidos por el Sistema Nacional DIF. Además de recibir los productos, los beneficiarios pueden tener acceso a información y orientación relacionada con una alimentación balanceada.

La finalidad de esta orientación es que las familias conozcan la importancia de mantener una alimentación adecuada y puedan aprovechar de mejor manera los productos incluidos en los paquetes.

Para las autoridades municipales y estatales, la seguridad alimentaria representa un tema importante, debido a que una buena alimentación ayuda al bienestar y desarrollo de las personas.

La entrega de estos apoyos también busca beneficiar a sectores que pueden enfrentar diferentes dificultades para obtener alimentos suficientes y de calidad.

El Gobierno de Naucalpan informó que continuará trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado de México para acercar programas sociales a las comunidades del municipio.

Esta jornada representa la tercera entrega de apoyos alimentarios durante la actual administración municipal, lo que forma parte de las acciones que se realizan para atender las necesidades de las familias naucalpenses.

Durante el evento, las autoridades resaltaron que el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones permite ampliar la atención y llevar los programas sociales a un mayor número de personas.

Los paquetes alimentarios representan un apoyo para las familias beneficiarias y buscan contribuir a disminuir algunas de las dificultades relacionadas con la alimentación.

Con estas acciones, el Gobierno de Naucalpan señaló que mantiene como una de sus prioridades el bienestar de las familias y la atención a los sectores que más apoyo requieren.

La administración municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales y con el DIF para fortalecer los programas sociales y mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

De esta manera, la entrega de más de 700 paquetes alimentarios se suma a las acciones realizadas en Naucalpan para promover la seguridad alimentaria y apoyar a madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes y comunidades indígenas.