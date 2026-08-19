Feria escolar en Ecatepec ofrece descuentos y servicios gratuitos

Ecatepec

Con el propósito de aligerar el gasto familiar ante el próximo ciclo lectivo, el municipio de Ecatepec pondrá en marcha la Feria de Regreso a Clases 2026, que se instalará del 28 al 30 de agosto en la explanada municipal. Así lo anunció la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien detalló que durante tres días los asistentes podrán acceder a descuentos de hasta el 50 por ciento en artículos como útiles, calzado y uniformes, además de una amplia gama de servicios sanitarios y de orientación sin costo.

En rueda de prensa, la mandataria local explicó que el evento contará con más de setenta espacios comerciales, donde se ofrecerán promociones que van del 10 al 50 por ciento de rebaja, y más de cuarenta módulos destinados a atenciones gratuitas. “Está lista nuestra Feria de Regreso a Clases, con corte de cabello, atención dental, orientación nutricional y otros servicios”, señaló, e insistió en que la iniciativa busca concentrar “todo lo que necesitas en un solo lugar” para comodidad de los padres de familia.

Cisneros Coss subrayó que la actividad se suma a la estrategia nacional impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encaminada a proteger la economía de los hogares mexicanos. Por ello, la feria no solo ofrecerá artículos escolares, sino también tecnología, accesorios, mochilas, loncheras y prendas de vestir, así como opciones de snacks saludables provenientes del programa Sembrando Vidas, de la Secretaría de Agricultura.

La directora de Desarrollo Económico municipal, Angélica Quijano Hernández, precisó que el horario de atención será de las diez de la mañana a las seis de la tarde en los tres días del evento. “Tenemos calzado, tenis, uniformes, ópticas, librerías, juegos lúdicos, telefonía celular y servicio de bordado para uniformes”, detalló, al tiempo que resaltó la participación de dependencias como la Profeco y el IMSS Bienestar, que instalarán módulos de asesoría y afiliación.

Entre los servicios complementarios, Quijano Hernández mencionó certificados médicos, consultas de psicología, salud dental y general, así como pláticas sobre nutrición. También destacó el componente de seguridad escolar, con el operativo Mochila Segura y charlas de prevención del delito, además de información sobre becas y actividades culturales y recreativas, todo ello sin costo para los visitantes.

Las autoridades locales hicieron hincapié en que la feria representa un respiro para el bolsillo de las familias, especialmente en un periodo de alto gasto como el regreso a clases. Con la invitación abierta a toda la ciudadanía, la alcaldesa concluyó: “En Ecatepec ya estamos listos y seguros para este regreso a clases. Los esperamos”, confiando en que la afluencia superará las expectativas y beneficiará a miles de habitantes del municipio y zonas aledañas.

La Crónica de Hoy 2026