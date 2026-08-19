Santa Fe Klan se presentará en el 78 aniversario de Tlalnepantla

El municipio de Tlalnepantla celebrará su 78 aniversario con diferentes actividades culturales y recreativas, entre las que destaca la presentación del cantante Santa Fe Klan, quien ofrecerá un concierto gratuito para los habitantes.

El evento se realizará el próximo 13 de septiembre en la Explanada Municipal de Tlalnepantla, donde se espera la asistencia de familias y jóvenes que podrán disfrutar de una jornada de música y entretenimiento.

Además de Santa Fe Klan, conocido por sus canciones de rap y música urbana, también participarán Candela Music, DJ Cerveza y otros invitados, quienes formarán parte de la celebración.

Las autoridades municipales informaron que el evento será gratuito, por lo que los habitantes podrán acudir sin necesidad de pagar una entrada. La celebración busca ofrecer un espacio de convivencia para las familias de Tlalnepantla.

El programa del aniversario no estará limitado solamente al concierto. También se realizarán diferentes actividades culturales y recreativas dirigidas a personas de distintas edades.

La celebración tiene como propósito reunir a los habitantes del municipio en un ambiente de convivencia y festejo por un año más de historia de Tlalnepantla.

Santa Fe Klan será uno de los principales atractivos de la celebración debido a su popularidad entre el público joven. Su participación permitirá que los asistentes disfruten de un espectáculo musical como parte de las actividades del aniversario.

El cantante guanajuatense se ha caracterizado por combinar géneros como el rap, hip hop y otros estilos urbanos, además de contar con una amplia cantidad de seguidores en diferentes partes de México.

Las autoridades invitaron a los habitantes a prepararse para disfrutar del concierto y de las demás actividades que se realizarán durante la jornada.

Además de las actividades en la zona centro del municipio, en el Oriente de Tlalnepantla se llevará a cabo un baile sonidero, con el objetivo de que habitantes de diferentes zonas puedan participar en los festejos.

El baile sonidero será otra de las opciones de entretenimiento para las personas que quieran celebrar el aniversario de la ciudad con música y convivencia.

El programa busca que las actividades lleguen a diferentes sectores de la población y que las familias tengan opciones para disfrutar durante la celebración.

El evento del 13 de septiembre representa una oportunidad para que los habitantes de Tlalnepantla participen en una celebración pública y gratuita, además de disfrutar de artistas e invitados especiales.

Las autoridades municipales recomendaron a la población mantenerse atenta a la información oficial sobre horarios, accesos y demás detalles de las actividades programadas.

Con este festejo, Tlalnepantla celebrará 78 años con música, cultura y actividades para la población. La presentación de Santa Fe Klan será uno de los eventos principales y se espera que reúna a una gran cantidad de asistentes en la Explanada Municipal.

La invitación está abierta a las familias y habitantes que quieran participar en esta celebración. El acceso será gratuito y las actividades se realizarán el 13 de septiembre.

De esta manera, el municipio prepara una jornada de entretenimiento para conmemorar su aniversario y promover la convivencia entre los habitantes de Tlalnepantla.