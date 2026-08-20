Azucena Cisneros recorre Lázaro Cárdenas, Ecatepec, para supervisar los proyectos en curso

Azucena Cisneros recorre Lázaro Cárdenas

En un esfuerzo por atender de manera directa las demandas históricas de las comunidades más vulnerables del municipio, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss encabezó una gira de trabajo y recorrido comunitario en la colonia Lázaro Cárdenas. Durante el encuentro con familias locales, la alcaldesa supervisó algunos de los proyectos de infraestructura urbana, seguridad y mejora de servicios públicos que ya se realizan en la comunidad.

Luego de llevar a cabo la inauguración de 6 calles, la mandataria municipal supervisó los trabajos que se realizan en una avenida principal, al respecto, declaró que a pesar de la magnitud de la obra, los trabajos que se están realizando son “increíbles”, destacó el compromiso de la gente que de la mano del gobierno buscan la mejora de su localidad.

“Vecinos y gobierno trabajando de la mano, (...) quiero decirle a todos los vecinos de la Lazaro Cardenas que vamos a terminar con todo el rezago, el año que entra, se acabó (...) Lazaro Cardenas va a ser una colonia de primer nivel”

Además acudió a un punto en el que vecinos habían reportado que se había convertido en un foco de riesgo pues era ya un tiradero clandestino de material químico, que dejaban fuertes olores que ponen en riesgo la salud de quienes cruzaban o habitaban la zona.

La mandataria respondió llevando maquinaria para demoler el sitio y retirar los elementos que crean esta nube de infección.