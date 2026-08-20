Cae “El Mayus”, principal sicario de “Los Malcriados 3AD” de Lenin Canchola en ÁO

Detenido "El Mayus". (SSC)

La policía capitalina detuvo a José Mario Martínez Razo, alias “El Mayus”, integrante y uno de los principales sicarios del grupo delictivo “Los Malcriados”, vinculado a la venta y distribución de droga en la alcaldía Álvaro Obregón.

“El Mayus” cuenta con una Orden de Aprehensión por el delito de feminicidio, por la agresión con disparos de arma de fuego en contra de “La Chola”, ocurrida el 13 de agosto de 2025, en la colonia Las Águilas.

El líder de “Los Malcriados Tercera Acción Destructiva 3AD”, es Lenin Jonathan Canchola, alias “El Carnal”, “El Señor de la L” o “El General”, criminal que fue sentenciado a 50 años de cárcel desde junio del 2025, luego de casi tres años de ser detenido en Monterrey, Nuevo León.

En la calzada De las Águilas, en la colonia Primera Sección de Las Águilas, dos personas se enfrascaron en una riña tras un percance vial.

Al llegar, uno de los involucrados señaló al otro de agredirlo verbalmente y portar una pistola, por lo que al revisarlo le aseguraron un arma de fuego corta abastecida con cinco cartuchos útiles, y 20 bolsitas de plástico con marihuana.

De inmediato, “El Yetus”, de 29 años de edad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Lenin Canchola ya sentenciado

En julio del 2022, un Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el Reclusorio Oriente sentenció a Canchola por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa.

La autoridad judicial impuso una multa de 347 mil 520 pesos y dictó una reparación del daño moral por 25 mil 820 pesos a los familiares de una de las víctimas a las que asesinó, los cuales deberán utilizar en el tratamiento psicológico por la muerte ocurrida en 2022.

Canchola fue detenido el 1 de julio del 2022 en el centro de Monterrey, cuando circulaba por la calle Francisco I. Madero. Durante la detención se aseguró un arma de fuego y drogas.

Se le acusa de delitos como homicidio, secuestro, extorsión y venta de drogas en las alcaldías Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.