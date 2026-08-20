Denuncian malas prácticas en juzgados familiares de Tlalnepantla

Juzgados de lo familiar en Tlalnepantla

Pese a que en los juicios familiares se deben priorizar los derechos de los menores de edad, padres de familia y abogados acusan retrasos frecuentes en algunos juzgados donde se extienden los tiempos legales, atentando contra el bienestar de los menores.

En las últimas semanas, abogados y padres de familia solicitarán la intervención del Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de vigilar, evaluare investigar la actuación y la conducta de los jueces, magistrados y demás servidores públicos del Poder Judicial en México ante las decisiones que se toman en los juzgados de Tlalnepantla.

“Llevo meses buscando una resolución a un proceso de divorcio, pero se lo mandan de un juez a otro; platicando con otros colegas, es muy común en todos los casos que le llegan al juzgado segundo familiar de Tlalnepantla que encabeza Humberto García Villegas”, aseguró el abogado Marco Velazco.

De acuerdo con los quejosos, el posponer los procesos y extender los tiempos legales los deja en una indefinición legal en la que los más afectados son los menores, quienes no pueden llevar un desarrollo equilibrado, al no saber si se quedarán con mamá o papá.

“Mi hijo vive en la zozobra, no sabe si el juez va a determinar que se vaya con su padre o se quede conmigo; para él es muy estresante, no saber qué pasará mañana”, declaró Magdalena, quien lleva un proceso de divorcio y patria potestad que se ha alargado.

Los afectados han comenzado a organizarse para presentar una queja conjunta por malas prácticas y no descartan incluso realizar bloqueos para que la autoridad tome cartas en el asunto.