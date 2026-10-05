Tlalnepantla celebrará el Día de Muertos con “Raíces que Trascienden”

Música, danza, teatro, circo, talleres y diferentes actividades relacionadas con el Día de Muertos formarán parte de “Raíces que Trascienden: Mictlálnepantla 2026”, evento que se realizará el próximo 31 de octubre en el Teatro Algarabía de Tlalnepantla.

Las actividades comenzarán a partir de las 13:00 horas y estarán enfocadas en recordar las tradiciones mexicanas y mantener vivas las costumbres relacionadas con el Día de Muertos, una de las celebraciones más representativas del país.El programa contempla diferentes presentaciones artísticas a lo largo de la tarde. Entre las primeras actividades se encuentra la participación de Semilleros Creativos, programada para las 13:30 horas. Posteriormente, a las 14:20 horas se presentará el Quinteto Municipal “Entre la Vida y la Muerte”, con una propuesta relacionada con las tradiciones de esta temporada. La música continuará a las 15:00 horas con la presentación de “Jasmani El Astro”, mientras que a las 15:40 horas se tendrán las actuaciones de Páginas Negras y el Ballet Folklórico Yeshua.

También se contempla la participación de Dance Feels, que tendrá una presentación a las 16:15 horas, seguida de otras actividades artísticas programadas durante la tarde. A las 17:30 horas llegará el turno de la obra “Mauricio el Lamento del Arenal”, además de una presentación de Circo Omeyocan, por lo que los asistentes podrán disfrutar de diferentes disciplinas escénicas en un mismo espacio. Para cerrar las actividades del escenario, a las 19:00 horas se presentará Fusión Musical, agrupación que ofrecerá un espectáculo musical para los asistentes.

Además de las presentaciones, el evento contará con diferentes actividades para que las familias puedan participar de manera directa. Entre ellas se encuentran talleres de pintacartas y pintura temática, así como la instalación de ofrendas. Los asistentes también podrán conocer una exposición de mojigangas, visitar una casa del terror y participar en otras actividades relacionadas con la celebración del Día de Muertos. Uno de los atractivos será la entrega de pan de muerto, un elemento tradicional de estas fechas, así como la proyección de la película “Coco”, cinta que aborda temas relacionados con la memoria, la familia y las tradiciones mexicanas.

También se contempla la presencia de calaveritas como parte de las actividades programadas para esta celebración. El evento busca reunir a familias y visitantes en torno a las tradiciones mexicanas, utilizando diferentes expresiones artísticas para recordar la importancia de conservar las costumbres que forman parte de la identidad cultural “Raíces que Trascienden: Mictlálnepantla 2026” toma como eje la memoria y las raíces culturales, elementos que cobran especial importancia durante las celebraciones del Día de Muertos.

A través de la música, el teatro, la danza, el circo y las actividades para niñas, niños y adultos, se busca crear un espacio donde las nuevas generaciones también puedan acercarse a las tradiciones. La celebración se realizará en el Teatro Algarabía, por lo que se espera la asistencia de familias que quieran disfrutar de una jornada diferente antes de la celebración principal del Día de Muertos. Con un programa que inicia desde las primeras horas de la tarde y se extiende hasta la noche, Tlalnepantla prepara una jornada dedicada a la cultura y a las tradiciones mexicanas.

De esta manera, “Raíces que Trascienden: Mictlálnepantla 2026” ofrecerá una combinación de espectáculos y actividades culturales para recordar que las tradiciones continúan presentes y pueden transmitirse de generación en generación. La invitación es para que las familias se acerquen al Teatro Algarabía el próximo 31 de octubre a partir de las 13:00 horas y formen parte de esta celebración dedicada a las raíces, la memoria y las costumbres que identifican a México.