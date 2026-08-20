Desde el Congreso CDMX llaman a avanzar en regulación de la eutanasia

Eutanasia

La despenalización de la eutanasia y el derecho a una muerte digna permanecen como uno de los pendientes en materia de derechos humanos y atención al final de la vida, en un contexto en el que la Ciudad de México avanza en su Sistema de Cuidados.

Por lo anterior, El Congreso local aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia de la Cámara de Diputados a analizar y dictaminar las iniciativas que ya han sido turnadas en materia de regulación y despenalización de la eutanasia.

El diputado promovente de la iniciativa, Pablo Trejo, del PRD, consideró necesario retomar esta discusión, al señalar que las personas con enfermedades graves, incurables o en fase terminal también deben contar con alternativas para enfrentar el final de su vida con dignidad.

Al presentar la propuesta, el sostuvo que hablar de cuidados no debe reducirse a prolongar tratamientos médicos, sino que también implica garantizar el alivio del dolor, atención paliativa y respeto a la voluntad de los pacientes.

Destacó que la Ciudad de México ha sido históricamente vanguardia en el reconocimiento de derechos humanos y actualmente consolida su Sistema de Cuidados, por lo que aseguró que este modelo público e integral no estará completo mientras ignore el sufrimiento derivado de enfermedades graves, incurables o en fase terminal.

Actualmente, la capital cuenta con la Ley de Voluntad Anticipada, que permite a las personas establecer previamente su decisión respecto a determinados tratamientos médicos cuando se encuentren en una situación que les impida expresar su voluntad. Sin embargo, la legislación federal mantiene prohibida la eutanasia.

Trejo señaló que esta diferencia limita las opciones disponibles para personas que enfrentan enfermedades irreversibles y padecimientos que pueden generar sufrimiento severo.

Trejo dio a conocer que de acuerdo con una encuesta nacional sobre el derecho a morir con dignidad, 70 por ciento de las personas consultadas en el país está a favor de regular la eutanasia o la muerte asistida médicamente para pacientes en fase terminal; en la Ciudad de México y la región centro, el respaldo alcanza 80 por ciento.

Ante este escenario, el legislador consideró que existe una demanda social para retomar el debate y evitar que la regulación de la eutanasia continúe postergándose.

Exhortan a las autoridades

Trejo aclaró que el exhorto busca agilizar la discusión de las propuestas existentes en el ámbito federal y no limita la facultad del Congreso capitalino para presentar sus propias iniciativas ante el Congreso de la Unión.

El diputado sostuvo que incorporar la muerte digna a la discusión sobre el Sistema de Cuidados implica ampliar la atención a las personas durante todas las etapas de la vida, incluida la etapa final.