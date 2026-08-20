Edomex atrae inversión de empresa “Procter & Gamble” por 140 millones de dólares para su planta en Naucalpan

“Procter & Gamble” planta en Naucalpan

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, dio a conocer que la empresa multinacional Procter & Gamble (P&G) ampliará las operaciones de su planta ubicada en Naucalpan, con una inversión de 140 millones de dólares, lo que refrenda la confianza de estos sectores en el Estado de México.

Del monto total, 100 millones de dólares corresponden al proyecto “Agave”, que consta de un nuevo edificio para ampliar la capacidad de producción de los medicamentos Sedalmerck y Dolo-Neurobión, además de la instalación de un laboratorio de pruebas analíticas para sus productos. Este proyecto concluirá a finales de 2026.

Otros 40 millones de dólares se destinarán al proyecto “Evolution”, que incluye un almacén y una nueva línea de producción de Pepto-Bismol. El inicio de su construcción está previsto para principios de 2027.

La Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que, además de atraer inversiones de nuevas empresas, una tarea fundamental de la administración estatal es ofrecer condiciones para que las compañías que ya confían en el Estado de México puedan crecer.

“Es importante que se sepa que no se frena el dinamismo económico, que las empresas están dando grandes pasos en el Estado y que los municipios son importantes para grandes sectores”, dijo.

Miguel Ángel Valdovinos Madrazo, Director de la Planta Naucalpan, destacó que estos proyectos aumentarán su competitividad y capacidad productiva, lo que permitirá incrementar el abasto de productos a Latinoamérica, Norteamérica y otros países, además de abrir posibilidades de expansión hacia otros mercados.

Los proyectos también contemplan procesos de automatización y contribuirán a la creación de nuevos empleos, que se sumarán a los cerca de 900 puestos de trabajo actuales. La planta de Naucalpan es la más grande e importante de P&G en Latinoamérica dentro de la categoría de salud.