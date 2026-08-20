Entregan tinacos y cisternas para fortalecer el acceso al agua en Huixquilucan

“Avanzando por las familias huixquiluquenses”

Con el objetivo de optimizar el almacenamiento y garantizar el acceso al agua potable en los hogares, familias de la Zona Tradicional de Huixquilucan, el gobierno municipal, mediante una alianza estratégica con la Congregación Mariana Trinitaria llevaron tinacos y cisternas a las familias de la zona.

La entrega se enmarca dentro del programa municipal “Avanzando por las familias huixquiluquenses”, una iniciativa orientada a mitigar el rezago social y proteger la economía popular mediante el subsidio de materiales básicos para la vivienda.

Este programa no solo contribuye a mejorar la infraestructura de los hogares, sino que también representa un alivio económico para las familias, al facilitar el acceso a materiales de calidad a precios subsidiados.

Al respecto, la Presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras escribió en redes sociales, “En conjunto con la Congregación Mariana Trinitaria, entregamos tinacos y cisternas a familias de la Zona Tradicional, para mejorar el almacenamiento y el acceso al agua potable en los hogares”

Entre los insumos que contempla este esquema de apoyo destacan:

Infraestructura hídrica: Cisternas, calentadores solares, purificadores y filtros de agua.

Mejoramiento urbano y de vivienda: Entrega de cemento, pintura e impermeabilizante.

Con estas acciones, las autoridades locales y la organización aliada refrendan su compromiso de acercar insumos esenciales a la población vulnerable, facilitando el desarrollo de sus hogares, con el objetivo de impactar directamente en su calidad de vida.