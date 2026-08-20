Sánchez Barrios plantea agenda con regulación eutanasia, cannabis y comercio popular

Diputada local Diana Sánchez Barrios (Jennifer Garlem)

La regulación de la eutanasia voluntaria y el uso terapéutico del cannabis, así como nuevas reglas para el comercio popular en el espacio público, forman parte de la agenda que impulsará la diputada Diana Sánchez Barrios durante el último año de la legislatura en el Congreso de la Ciudad de México.

Así lo informó la legisladora durante la presentación de su agenda, denominada “Una agenda para transformar los derechos”, Sánchez Barrios —la primera diputada trans en el Congreso local— planteó cinco ejes de trabajo relacionados con diversidad sexual y combate a la discriminación; comercio en el espacio público; infancias y juventudes; atención a poblaciones en condiciones de desigualdad; y derechos humanos.

La diputada señaló que entre las prioridades está la regulación del comercio popular, una de las iniciativas que la han acompañado durante su carrera política.

Ante medios de comunicación, la diputada reveló que desde que ella estaba pequeña los comerciantes del espacio público han sido perseguidos, por lo que pretende establecer un ordenamiento de esta actividad basado en derechos, diálogo, corresponsabilidad y participación.

Como parte de esta propuesta, buscará incorporar a la economía popular al Sistema de Planeación de la Ciudad de México y mantener actualizada la información del Sistema de Comercio en la Vía Pública, con el objetivo de fortalecer la transparencia sobre la administración del espacio público.

Nadie está diciendo que se llene la ciudad de comercio

La legisladora celebró que se avance en esta materia con el parlamento del Comercio Popular, en donde se escuchan las necesidades de quienes viven de él.

“Es importante el tema porque están, van a seguir estando y es una forma de vida; se les tiene que acompañar, fortalecer, aceptar y ordenar, y darles alternativas; nadie está diciendo que se llene la ciudad de comercio”, comentó.

Y señaló que es momento de avanzar con la ley y dejar muy claro dónde sí se pueden trabajar y dónde no.

Además, detalló que su propuesta plantea estudios de mercado para saber en dónde se pueden poner negocios exitosos para reubicar a las y los comerciantes.

Eutanasia y uso terapéutico del cannabis

La diputada dio a conocer que uno de los temas que buscará llevar al ámbito federal es el derecho a la eutanasia voluntaria; señaló que el debate debe considerar aspectos como la autonomía, el consentimiento informado y la dignidad de las personas, bajo condiciones estrictas, garantías jurídicas y controles médicos.

“Debemos discutir la autonomía, el consentimiento informado, la dignidad humana y el derecho de cada persona a decidir sobre su propio final bajo condiciones estrictas, garantías jurídicas y controles médicos”, sostuvo.

También anunció que impulsará una regulación para el uso terapéutico del cannabis, con un enfoque basado en evidencia científica y salud pública. Su propuesta, dijo, busca garantizar seguridad, calidad, investigación y acceso para pacientes, sin criminalización ni mercados sin controles.

Otros temas prioritarios

La legisladora también planteó medidas relacionadas con vivienda, arraigo y desplazamiento urbano para las nuevas generaciones. Señaló que impulsará iniciativas para garantizar el acceso a vivienda digna y accesible, así como acciones de educación ambiental y políticas dirigidas a atender problemas como la precariedad laboral, la violencia y la salud mental.

En materia de diversidad sexual, anunció propuestas para prevenir la discriminación y fortalecer la representación política de este sector, además de capacitación en materia de diversidad sexual y acciones educativas vinculadas con memoria histórica, derechos humanos y garantías de no repetición.

Sánchez Barrios sostuvo que la agenda busca colocar en el centro temas como la desigualdad, los cuidados, la discriminación, la pobreza y los derechos de las mujeres, con la intención de impulsar reformas que, dijo, trasciendan las políticas asistencialistas.