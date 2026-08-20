Gobierno de México firma convenio para dar continuidad al programa del Edomex “Senderos Seguros”

Programa del Edomex “Senderos Seguros”

El Gobierno de México, a través de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Bienestar, firmó un convenio de coordinación con el Gobierno del Estado de México y 10 municipios de la entidad con el objetivo de dar continuidad al programa “Senderos Seguros”.

La meta principal es unir esfuerzos y recursos para reforzar el entorno urbano con mejor alumbrado público, iluminación, rehabilitación de banquetas e infraestructura de calles y camellones, así como la incorporación de arte urbano con murales.

Este año serán intervenidos 300 kilómetros de calles con una inversión de 900 millones de pesos en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Este es el Segundo Convenio Específico de Coordinación que se lleva a cabo y mediante el cual, en una coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, se aportarán recursos para la consecución del objetivo en beneficio de la población de la zona oriente del Estado de México.

El convenio fue firmado por el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina; la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y los presidentes municipales de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Valle de Chalco Solidaridad.