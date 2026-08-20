¿Eres persona con discapacidad? Ubicación y requisitos del módulo para tu licencia y placas en CDMX (Redes sociales)

Las personas con discapacidad que viven en la Ciudad de México (CDMX) pueden tramitar su licencia de conducir en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi).

Este documento garantiza la igualdad de acceso a la movilidad de todas y todos aquellos que presentan una limitación y buscan obtener su permiso de manera oficial y segura; también se puede acceder a otros beneficios cuando se usa con las placas especiales.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la licencia de conducir para una persona con discapacidad?

Para realizar este proceso, los interesados deberán llevar a cabo un registro y validación de los documentos solicitados por la Secretaría, los cuales son:

Constancia de discapacidad

Identificación vigente

Comprobante de domicilio de la CDMX

Tarjeta incluyente

En caso de que el solicitante cuente con una movilidad reducida, el vehículo deberá contar con las adaptaciones necesarias para su uso y se solicitará una prueba de manejo para corroborar las habilidades de la persona.

La institución también podrá requerir a los interesados un certificado médico, valoraciones médicas o exámenes prácticos que avalen que las personas son aptas para conducir.

¿Dónde está el módulo de licencias y placas especiales en CDMX?

A través de sus canales oficiales, la Semovi informó que todas las solicitudes de Control Vehicular y Licencias para Conducir se llevarán a cabo en el Módulo de Control Vehicular y Licencias ubicado en:

División del Norte, Municipio Libre 314, Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. Los candidatos también podrán acudir a la cita de este procedimiento los días sábados de 9:00 a 13:00 horas.

¿Cuál es el costo de la licencia en CDMX?

Los solicitantes que conducen un vehículo adaptado o particular pueden obtener una licencia tipo A estándar, la cual tiene un costo de:

Licencia tipo A con vigencia de tres años: $1,142 pesos

Licencia tipo A permanente: $1,500 pesos

Los interesados deberán mantenerse al pendiente de los canales oficiales para conocer algún cambio oficial; asimismo, las autoridades anunciaron que esta nueva ubicación sustituye a los servicios que se ofrecían en las oficinas ubicadas en Avenida Insurgentes.