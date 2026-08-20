Iztacalco entrega primeros 80 km de “Caminos de Paz”

Iztacalco entrega primeros 80 kilómetros de “Caminos de Paz”





La alcaldía Iztacalco concluyó la primera etapa de la estrategia “Caminos de Paz”, con una intervención de 80 kilómetros de vialidades y la instalación de más de 3 mil luminarias tipo vela de 90 watts en 750 cruceros, informó la alcaldesa Lourdes Paz.

Las acciones abarcan 78 puntos lineales distribuidos en distintas colonias de la demarcación, entre ellas Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Ramos Millán, Cuchilla Ramos Millán y Barrio Los Reyes. De acuerdo con la alcaldía, la primera etapa beneficia a 24 mil 197 habitantes de Ramos Millán.

En un recorrido por la zona, Lourdes Paz señaló que el objetivo de la estrategia es mejorar las condiciones de iluminación y mantenimiento de calles y espacios públicos, con el propósito de generar entornos más seguros y transitables.

Intervención integral en Ramos Millán

El primer “Camino de Paz” tiene una longitud de mil 206 metros y se extiende de Sur 185 hasta avenida 5, atraviesa Circuito Interior y recorre prácticamente toda la colonia Ramos Millán.

En este tramo fueron colocadas 64 luminarias tipo vela de 90 watts. Además, se realizaron trabajos de poda, bacheo, balizamiento, reencarpetado y limpieza como parte de una intervención denominada “Manita de Gato”.

Los trabajos incluyeron también más de 900 metros lineales de desazolve y la limpieza de 15 rejillas de banqueta, acciones orientadas a mejorar las condiciones de las vialidades y reducir la posibilidad de encharcamientos durante la temporada de lluvias.

Lourdes Paz afirmó que la estrategia busca que las calles puedan ser utilizadas con mayor tranquilidad por peatones y habitantes de las colonias intervenidas.

“Los Caminos de Paz significan seguridad, bienestar y transformación. Estamos recuperando nuestras calles y espacios públicos para que nuestras familias puedan caminar, transitar y vivir con mayor tranquilidad”, señaló.

Continuidad a programas de iluminación

La alcaldía indicó que “Caminos de Paz” da continuidad a “Caminos de Luz”, programa mediante el cual se realizaron 110 servicios de rehabilitación del alumbrado público.

Estas acciones incluyen 22 reconexiones, nueve fotoceldas, 44 luminarias Prometeo, 39 luminarias Top y nueve luminarias Cronos, además de dos reflectores de 400 watts y dos de 200 watts.

Según la administración local, estas intervenciones buscan mejorar la iluminación de calles y espacios públicos y complementar las acciones de mantenimiento urbano.

La alcaldesa explicó que “Caminos de Paz” retoma la experiencia de los “Senderos Seguros” impulsados durante la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y que, actualmente, tienen continuidad en la administración capitalina de Clara Brugada mediante los “Caminos de Mujeres Libres y Seguras”.

La intervención anunciada para Iztacalco contempla en total 80 kilómetros. La alcaldía destacó que esta distancia es aproximadamente equivalente al trayecto entre el Zócalo de la Ciudad de México y la zona arqueológica de Teotihuacán.

También señaló que los 80 kilómetros representan una extensión cercana a cuatro veces el perímetro territorial de Iztacalco, cuya superficie es de 23 kilómetros cuadrados.

La administración de la demarcación sostuvo que continuará con las intervenciones en calles y espacios públicos en coordinación con las comunidades, mediante trabajos de iluminación, mantenimiento y recuperación de vialidades.