Llega al Metro mural de 750 m² que busca récord Guinness

Llega al Metro mural de 750 metros cuadrados que busca récord Guinness





La estación Auditorio de la Línea 7 del Metro incorporó a su patrimonio una obra de 750 metros cuadrados que, además de renovar el espacio público, busca convertirse en el mural holográfico más grande del mundo, de acuerdo con la medición realizada para iniciar el proceso de validación ante Guinness World Records.

El mural Apoteosis, del artista plástico Federico Camp, está integrado por seis paneles y fue elaborado mediante una técnica tridimensional y holográfica desarrollada por el propio autor. La obra fue donada al Sistema de Transporte Colectivo (STC) y quedó instalada en una de las estaciones con mayor afluencia de la Línea 7, por la que pasan diariamente alrededor de 26 mil personas.

La intervención se realizó en 34 días, según explicó el artista, quien detalló que la superficie equivale aproximadamente a 200 piezas de 1.20 por 1.20 metros, formato que anteriormente le tomaba cerca de tres semanas producir individualmente. Para completar el mural fueron utilizadas unas 12 mil tiras que tuvieron que ser pintadas, pulidas y ensambladas para producir el efecto visual que cambia conforme el espectador modifica su posición.

El director general del Metro, Adrián Rubalcaba, informó que un peritaje independiente ya realizó la medición de la obra y que ésta se encuentra en proceso de ser avalada por Guinness World Records. Durante el acto se entregó el certificado correspondiente a la validación de las dimensiones, como paso previo para gestionar formalmente el récord.

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Estación para 26 mil usuarios al día

La estación Auditorio forma parte de una Línea 7 que transporta a más de 250 mil personas diariamente y conecta a los usuarios con zonas de trabajo, espacios culturales y turísticos como el Bosque de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología y el Auditorio Nacional.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, señaló que la renovación de la estación busca mejorar las condiciones de un espacio utilizado de manera cotidiana por miles de personas. Sostuvo que el Metro debe ser no sólo un medio de transporte, sino también un espacio público en el que puedan desarrollarse actividades culturales y artísticas.

Adrián Rubalcaba destacó que el STC trabaja en la mejora de la operación y señaló que la remodelación de la Línea 2 está prácticamente concluida, mientras que ya se prepara la modernización integral de la Línea 3.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que este año se destinan 25 mil millones de pesos al Metro, mientras que en los dos últimos años el presupuesto del organismo aumentó casi 22 por ciento, equivalente a unos 8 mil millones de pesos adicionales.

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Además, recordó que la renovación de la Línea 1 incluyó la adquisición de 29 trenes y la instalación de más de 5 mil cámaras, mientras que la modernización de la Línea 2 implicó una inversión de 2 mil 200 millones de pesos para intervenir estaciones, trenes, vías y sistemas hidráulicos y electromecánicos.

De esos recursos, agregó, mil 500 millones fueron aportados por el Gobierno federal, lo que permitió incrementar de 28 a 34 el número de trenes en circulación en esa línea.

Respecto de la Línea 3, indicó que la modernización requerirá una inversión superior a 40 mil millones de pesos, con la adquisición de 45 trenes nuevos y la sustitución de las vías, además de una renovación integral de la infraestructura.

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Arte público y democratización de la cultura

Clara Brugada sostuvo que el Metro constituye uno de los principales espacios públicos de la capital y una herramienta para reducir desigualdades, debido al subsidio que mantiene el precio del boleto.

En ese contexto, consideró que las estaciones también pueden funcionar como lugares para acercar el arte y la cultura a sectores que no necesariamente tienen acceso frecuente a museos o galerías.

“Apoteosis” representa, de acuerdo con la explicación del artista y de la mandataria, un encuentro simbólico entre tradiciones occidentales y mesoamericanas. En sus imágenes aparecen referencias a Apolo y Dionisio junto con Quetzalcóatl y Xochiquétzal, planteadas como una reflexión sobre la conciencia y la relación entre distintas civilizaciones.

Camp explicó que la técnica holográfica hace que las imágenes cambien dependiendo de la posición del espectador. La obra, señaló, está estructurada en tres momentos: la denuncia de la conciencia, el estado de divinidad y la adquisición de conciencia a través del arte, la cultura y la convivencia.

El artista relató que el proceso de elaboración implicó jornadas de trabajo intensivas y diversos obstáculos derivados incluso de la remodelación de la propia estación.

Dijo que llegó a dormir alrededor de tres horas diarias durante los 34 días de ejecución y que el ritmo de trabajo permitió alcanzar una producción cercana a 22 metros cuadrados diarios, frente al promedio de un metro cuadrado al día que, dijo, ha caracterizado históricamente la realización de grandes murales.

Explicó también que decidió donar la obra porque consideró que su costo comercial habría sido elevado y porque buscaba dejar una aportación permanente para la ciudad. Para el artista, llevar una obra de estas dimensiones al Metro permite que el arte sea accesible a personas que transitan diariamente por la ciudad.

La jefa de Gobierno señaló que el mural queda incorporado al patrimonio público del Metro y de la Ciudad de México. Afirmó que la infraestructura urbana debe servir no sólo para garantizar la movilidad, sino también para preservar la memoria, promover la cultura y acercar la belleza a los espacios cotidianos.