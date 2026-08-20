Naucalpan suma 9 toneladas de alimento a la iniciativa “Croquetmanía”

Con el objetivo de consolidar una cultura de protección, cuidado y bienestar animal en la entidad, el Gobierno Municipal de Naucalpan, a través del DIF Municipal, realizó el envío de 9 toneladas de alimento para perros y gatos a la ciudad de Toluca.

Esta entrega se suma a la campaña de donación “Croquetmanía”, una iniciativa impulsada por la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez.

El objetivo primordial de esta campaña es reforzar el trabajo conjunto entre la sociedad civil y las autoridades locales para garantizar mejores condiciones de vida a los animales rescatados que se encuentran a la espera de ser adoptados.

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Los insumos recopilados fueron entregados a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF). Además del alimento seco y húmedo, la recepción incluyó:

​Camas y casas para mascotas

​Cobijas y cobijo térmico

​Juguetes y artículos de cuidado general

Con estas acciones, las autoridades municipales y estatales buscan fortalecer el compromiso con los seres sintientes y dignificar la estancia de perros y gatos alojados en albergues y refugios de la entidad mientras consiguen un hogar definitivo.

Además de esta aportación, el municipio ha participado con actividades que promueven el bienestar de los seres sintientes, tales como el rescate de gatitos y perritos abandonados en diferentes comunidades. Uno de ellos es Scar, perrito que sufrió abandono tras las afectaciones por las lluvias. Hoy Scar es una de las mascotas consentidas en el Palacio Municipal.

Al respecto, el presidente municipal, Isaac Montoya escribió a través de sus redes sociales “El cariño y respeto por los seres sintientes se extiende más allá de nuestro municipio. Por ello, nos sumamos a Croquetmanía, iniciativa impulsada por la Gobernadora del Estado de México, la Maestra Delfina Gómez Álvarez”.