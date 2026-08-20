¿Qué pasó en la México-Pachuca? Reporte del tráfico al momento hoy, 20 de agosto (Redes sociales)

De acuerdo con los primeros reportes en redes sociales, miles de usuarios del transporte público informaron sobre un bloqueo en la autopista México-Pachuca, el cual provocó severas afectaciones viales en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Ante la situación, personal del Estado de México acudió a la zona en donde un grupo de aproximadamente 30 personas mantenía cerrada una de las vías de acceso más importantes a la capital.

Al arribar al sitio, las autoridades intentaron dialogar con los inconformes para liberar la circulación.

¿Qué solicitaban los manifestantes de la México-Pachuca?

Las personas ahí reunidas, habitantes de la colonia San Pedro Zacatenco, de la alcaldía Gustavo A. Madero y pertenecientes a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), exigían a las autoridades mexiquenses con pancartas y lonas la atención a sus demandas:

Denuncias por presuntos despojos.

Liberación y esclarecimiento de casos de presos políticos.

Alto a la fabricación de carpetas de investigación.

Después de un primer acercamiento, los inconformes se acercaron a la zona del paradero de Indios Verdes, pero fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes impidieron su paso.

Apertura parcial de carriles en Indios Verdes

Ante la negación de los ciudadanos, autoridades de la CDMX y el Estado de México intentaron dialogar con los implicados con la finalidad de reabrir la circulación.

Aunque las vías de acceso no fueron despejadas, las personas que mantenían tomada la autopista permitieron el paso vehicular en un solo carril.

Bloqueo en Indios Verdes: inconformes buscan llegar a la Segob

En una primera instancia, los presentes exigían ser atendidos por la Fiscalía de Edomex; sin embargo, al no obtener un acuerdo, determinaron que sus demandas también tendrían que ser atendidas por el gobierno federal, por lo que intentaron llegar al Zócalo capitalino, con el objetivo de ser escuchados por la Secretaría de Gobernación.