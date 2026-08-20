Metrópoli

El municipio también se adhiere al Programa Especial de Simplificación, Apoyo Fiscal y Registral para la Regularización y Escrituración de Viviendas

Tlanepantla aprueba condonación del 100% en derechos de agua y drenaje a través del OPDM

Por Fátima Chávez
Cabildo de Tlanepantla

Durante la Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, el Gobierno de Tlalnepantla aprobó acuerdos que priorizan la regularización de los servicios hídricos a través del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM),además de acuerdos que brindan certeza patrimonial en materia de vivienda y el respaldo a los talentos locales.

En el rubro hídrico, el Cuerpo Colegiado dio luz verde a dos programas estratégicos del OPDM que otorgan la condonación del 100% en los derechos de conexión de agua potable y drenaje para uso doméstico.

El primero de estos programas beneficiará a familias que habitan en asentamientos irregulares, exentandolas del 100% de los créditos fiscales por concepto de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ejercicios 2024 y anteriores.

El segundo programa se enfoca en regularizar las tomas omisas o no registradas en el padrón, elimina en su totalidad el cobro por derechos de conexión de agua y drenaje. Ambos estímulos garantizan el acceso formal al agua potable, brindan certeza jurídica y alivian la carga económica en las economías familiares.

El Cabildo también concretó la adhesión formal de Tlalnepantla al Programa Especial de Simplificación, Apoyo Fiscal y Registral para la Regularización y Escrituración de Viviendas en el Estado de México.

Con esto se agilizaran los trámites de escrituras, se otorgarán facilidades fiscales y se simplificará el papeleo legal para que más familias obtengan el título de propiedad de sus inmuebles de forma rápida y accesible.

Finalmente, los integrantes del Cabildo aprobaron la entrega de apoyos económicos a destacados ciudadanos que representaron con orgullo al municipio en eventos culturales y académicos internacionales.

Entre las representaciones respaldadas se encuentran la de ocho integrantes del Ensamble “Tierra de En Medio”, quienes asistirán a las actividades de hermanamiento con La Serena, Chile, la de un menor, por su participación en el Festival Internacional Eurochestries 2026 en Francia y la de dos hermanos por su asistencia al Campeonato Internacional de Cálculo Mental en la Ciudad de Panamá.

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