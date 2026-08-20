Tlanepantla aprueba condonación del 100% en derechos de agua y drenaje a través del OPDM

Cabildo de Tlanepantla

Durante la Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, el Gobierno de Tlalnepantla aprobó acuerdos que priorizan la regularización de los servicios hídricos a través del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM),además de acuerdos que brindan certeza patrimonial en materia de vivienda y el respaldo a los talentos locales.

En el rubro hídrico, el Cuerpo Colegiado dio luz verde a dos programas estratégicos del OPDM que otorgan la condonación del 100% en los derechos de conexión de agua potable y drenaje para uso doméstico.

El primero de estos programas beneficiará a familias que habitan en asentamientos irregulares, exentandolas del 100% de los créditos fiscales por concepto de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los ejercicios 2024 y anteriores.

El segundo programa se enfoca en regularizar las tomas omisas o no registradas en el padrón, elimina en su totalidad el cobro por derechos de conexión de agua y drenaje. Ambos estímulos garantizan el acceso formal al agua potable, brindan certeza jurídica y alivian la carga económica en las economías familiares.

El Cabildo también concretó la adhesión formal de Tlalnepantla al Programa Especial de Simplificación, Apoyo Fiscal y Registral para la Regularización y Escrituración de Viviendas en el Estado de México.

Con esto se agilizaran los trámites de escrituras, se otorgarán facilidades fiscales y se simplificará el papeleo legal para que más familias obtengan el título de propiedad de sus inmuebles de forma rápida y accesible.

Finalmente, los integrantes del Cabildo aprobaron la entrega de apoyos económicos a destacados ciudadanos que representaron con orgullo al municipio en eventos culturales y académicos internacionales.

Entre las representaciones respaldadas se encuentran la de ocho integrantes del Ensamble “Tierra de En Medio”, quienes asistirán a las actividades de hermanamiento con La Serena, Chile, la de un menor, por su participación en el Festival Internacional Eurochestries 2026 en Francia y la de dos hermanos por su asistencia al Campeonato Internacional de Cálculo Mental en la Ciudad de Panamá.