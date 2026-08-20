Vinculan a proceso a 2 por extorsión contra menores de edad en Coyoacán

Detenidos Irvin “N” y Pablo “N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Irvin “N” y Pablo “N” por el delito de extorsión agravada, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la investigación, el pasado 1 de junio, un grupo de hombres armados ingresó al domicilio de la víctima para exigirle 30 mil pesos como “derecho de piso”. Durante la agresión, dos menores de edad y una testigo fueron amagados con armas de fuego, por lo que la víctima entregó cinco mil pesos. Antes de retirarse, los agresores le exigieron una nueva entrega por 50 mil pesos y provocaron daños a la propiedad.

El 16 de junio, desde la azotea de un inmueble colindante, los agresores reclamaron a la víctima el pago de los 50 mil pesos. Al no recibirlo, dispararon contra la víctima y sus familiares, quienes lograron resguardarse, y amenazaron con matarlos si no entregaban el dinero. Posteriormente descendieron y realizaron seis disparos contra el zaguán de la vivienda.

Tras la denuncia presentada el 26 de junio, el Ministerio Público recabó entrevistas a testigos y obtuvo peritajes en criminalística que documentaron los impactos de arma de fuego. La víctima identificó a Irvin “N” y Pablo “N”, lo que junto con los demás datos de prueba, se estableció su probable participación en los hechos y se obtuvieron las órdenes de aprehensión en su contra.

El 11 de agosto, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a los presuntos criminales en la alcaldía Coyoacán y ejecutaron las órdenes de aprehensión.

Durante la audiencia celebrada el 16 de agosto, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba obtenidos durante la investigación. Irvin “N” y Pablo “N” fueron vinculados a proceso por extorsión agravada, quienes permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal. La autoridad judicial fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.