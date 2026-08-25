Brugada inaugura Utopía México-Tenochtitlan en Miguel Hidalgo, la octava en CDMX





La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada inauguró la Utopía México-Tenochtitlan “Estación Creativa”, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la octava de este tipo en la capital y la primera en esa demarcación.

El inmueble, ubicado sobre la estación Colegio Militar del Metro, fue rehabilitado con una inversión de 52 millones de pesos y cuenta con casi 4 mil metros cuadrados construidos.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano explicó que antes de la intervención se realizaron estudios de seguridad estructural debido a la antigüedad del edificio, cuya remodelación abarcó siete niveles y se llevó a cabo durante aproximadamente ocho meses.

Brugada inaugura Utopía México-Tenochtitlan en Miguel Hidalgo, la octava en CDMX

La nueva Utopía está destinada principalmente a las juventudes, aunque sus servicios también están dirigidos a mujeres, niñas, niños, personas mayores y familias de la zona. La infraestructura tiene capacidad de atender a más de 132 mil habitantes de colonias como Un Hogar para Nosotros, Santo Tomás, Agricultura, Anáhuac II Sección, Plutarco Elías Calles y Nextitla.

Clara Brugada detalló que el proyecto busca concentrar distintos servicios en un mismo espacio y destacó que las Utopías combinan cuatro enfoques de intervención urbana: “urbanismo feminista, urbanismo social, urbanismo de proximidad y urbanismo sostenible”.

Añadió que la meta de su administración es construir 100 Utopías en la ciudad y avanzar hacia el modelo de una “Ciudad de los 15 Minutos”, en la que la población tenga acceso cercano a servicios gratuitos.

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Salud, cuidados y servicios comunitarios

La Utopía cuenta con una Casa de la Salud que ofrece consulta médica general y odontológica, mastografía, laboratorio clínico, atención de salud mental, terapia física, terapia de lenguaje y rehabilitación especializada. El espacio forma parte de un esquema que contempla 600 puntos de atención médica en la Ciudad de México.

También se incorporó un Sistema Público de Cuidados con espacios para personas adultas mayores, asesoría jurídica, atención psicológica, gerontogeriatría, cuidados personales, spa y una Casa de Día. Los servicios incluidos también son comedor y lavandería, cuyo objetivo, explicó la mandataria, es contribuir a reducir la denominada “pobreza de tiempo”, particularmente relacionada con las tareas de cuidado.

El espacio ofrece además servicios de alimentación y abasto mediante un comedor popular, una Tienda de la Tierra y el programa Campo a la Ciudad. Durante un recorrido por las instalaciones se explicó que estos programas comercializan productos locales y del suelo de conservación. En otras Utopías, los responsables señalaron que algunos productos se ofrecen a precios inferiores a los de mercado.

Los servicios adicionales son módulos de Agua Bienestar. Durante el recorrido se explicó que los kioscos permiten llenar garrafones de 20 litros por cinco pesos, correspondientes al costo de producción, mediante un proceso de purificación que incluye ósmosis inversa y luz ultravioleta.

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Tecnología y espacios para jóvenes

El componente juvenil ocupa una parte importante del proyecto. La Utopía incluye simuladores deportivos y de carreras, sala gamer, sala inmersiva, laboratorio de robótica, aulas de baile digital, espacios para cómic, manga y fanzines, taller textil y de trueque de prendas, además de áreas de música y grabación.

La sala inmersiva fue concebida como uno de los proyectos principales del inmueble para combinar tecnología y arte. También se habilitaron un Aula Beat, una sala de grabación, talleres de expresión corporal y un aula de teoría musical. En la azotea se instaló una plaza de usos múltiples de más de 140 metros cuadrados y un huerto urbano.

Clara Brugada planteó que el objetivo es que los jóvenes pasen de ser consumidores a creadores de tecnología.

“Que no sólo se juegue en un videojuego, sino que se aprenda a diseñar el videojuego; que no sólo miren una pantalla, sino que programen lo que ocurre en esa pantalla”, expresó.

La mandataria también propuso que el espacio tenga una dinámica distinta a la de otros entornos digitales y pidió a las juventudes utilizarlo como un lugar de convivencia presencial.

“Un lugar donde la tecnología multiplique los encuentros, no el aislamiento; un espacio donde nos liberemos del algoritmo, para abrir la imaginación”, dijo.

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Inmueble vinculado con la memoria del 10 de junio de 1971

Clara Brugada y otros funcionarios destacaron la relación histórica de la zona con la represión estudiantil del 10 de junio de 1971, conocida como “El Halconazo”. Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, recordó que el inmueble estuvo relacionado con dependencias de la administración de la ciudad de aquella época y sostuvo que documentos de entonces permitieron acreditar la participación gubernamental en la organización de Los Halcones.

La mandataria local consideró que el contexto histórico da un significado particular a la nueva Utopía.

“Donde se quiso imponer el silencio, habrá música, cultura y encuentro”, afirmó, al señalar que el espacio busca ofrecer a las nuevas generaciones un lugar para crear, cuestionar y expresarse.

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La inauguración contempla una segunda etapa del proyecto, que dependerá de un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Brugada explicó que esa ampliación permitirá incorporar albercas, áreas deportivas y más espacios para la comunidad y las juventudes.

Con la apertura de México-Tenochtitlan “Estación Creativa”, el Gobierno capitalino reportó que la red de Utopías suma ocho instalaciones y 315 mil metros cuadrados de espacio público con servicios y actividades gratuitas. La administración también informó que la próxima Utopía se ubicará en Milpa Alta.

Finalmente, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, reconoció la realización de la obra y señaló que sus servicios beneficiarán a habitantes de Tacuba, el casco de Santo Tomás y Las Pensiles. Por su parte, la secretaria federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, consideró que estos espacios representan una forma de concretar el “derecho a la ciudad” mediante servicios de alimentación, salud, educación, tecnología y cuidado.