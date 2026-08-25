Fuego en la CDMX: incendio en plaza de Guadalupe Inn obliga a evacuar a 39 personas, de los cuales 27 son menores

Incendio en Guadalupe Inn

Un incendio registrado la tarde de este martes al interior de la plaza Haamu Huas, ubicada en el cruce de Fernando Villalpando e Insurgentes Sur, en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, movilizó a elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

El reporte fue recibido alrededor de las 13:00 horas, por lo que personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía acudió al lugar y activó los protocolos de atención de emergencias.

Evacúan a 39 personas como medida preventiva

Como parte de las acciones de seguridad, las autoridades evacuaron 39 personas, de las cuales 27 eran menores de edad y 12 adultos, con el propósito de proteger su integridad física mientras se atendía la emergencia.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

Incendio en Guadalupe Inn

Bomberos realizan labores de revisión

Las autoridades informaron que el incendio ya fue controlado y no existe llama viva al interior del inmueble.

Sin embargo, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil continúan con trabajos de ventilación, inspección y evaluación de riesgos, con el fin de descartar posibles puntos de reignición y verificar que el inmueble reúna las condiciones de seguridad.La Alcaldía Álvaro Obregón mantiene la supervisión del sitio hasta concluir las labores de emergencia y verificar que no exista riesgo para la población.