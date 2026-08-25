Raciel Pérez Cruz encabeza recuperación de espacios en Lomas de San Andrés Atenco, Tlanepantla

Recuperación de espacios en Lomas de San Andrés Atenco, Tlanepantla

Con el propósito de rehabilitar la imagen urbana y dignificar los espacios públicos del municipio de Tlalnepantla, el Presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, encabezó los trabajos de recuperación de espacios en el cruce de las avenidas Las Torres y De los Maestros, en Lomas de San Andrés Atenco.

Con el ejercicio de estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de devolverle la vida a las zonas comunitarias y ofrecer entornos limpios, seguros y funcionales para la convivencia de toda la ciudadanía.

Durante esta jornada, el alcalde Raciel Pérez Cruz señaló, “Con el programa “Coloreando Nuestra Ciudad” asumimos el compromiso de recuperar la imagen de nuestras comunidades y dignificar cada espacio público, estas acciones no solo transforman el entorno visual de Lomas de San Andrés Atenco, sino que devuelven la seguridad, el orgullo y la tranquilidad a nuestras familias”.

Algunas de las intervenciones que se realizaron en la zona incluyen, aplicación de pintura en las fachadas de 22 predios particulares, la instalación de 39 metros lineales de reja metálica para resguardar el área de gradas y la rehabilitación de los tableros y postes de la cancha de básquetbol.

Además, para complementar la recuperación integral del entorno, cuadrillas municipales desplegaron labores de saneamiento ambiental que abarcaron el desmalezado de áreas verdes, limpieza de árboles, encalado de muros y troncos, retiro de propaganda en postes y la limpieza general de la cancha.

Con estas obras, la administración encabezada por Raciel Pérez Cruz refrenda su compromiso de seguir transformando los barrios y colonias de Tlalnepantla en espacios dignos para todas las familias.