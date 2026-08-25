Congreso CDMX destaca resultados en transparencia, resolvió mil 73 solicitudes de mil 87 recibidas

Congreso de la CDMX

La Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México recibió mil 87 solicitudes de acceso a la informaciónentre el 1 de septiembre de 2025 y el 14 de agosto de 2026, de las cuales mil 76 correspondieron a información pública y 11 al ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO).

De acuerdo con el Informe del Segundo Año de Ejercicio de la Tercera Legislatura, presentado durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Congreso capitalino, mil 73 solicitudes ya fueron atendidas y 14 permanecen en trámite.

Durante el periodo reportado tampoco se registraron solicitudes de clasificación de información bajo la modalidad de reservada; en cuanto a los medios de impugnación, se interpusieron 28 recursos de revisión, de los cuales 18 fueron concluidos y 10 continúan en trámite.

La sesión fue encabezada por Ana Cony Martínez López, titular de la Unidad de Transparencia, mientras que Sara Galván Darder, de Vinculación Institucional de dicha unidad y secretaria técnica del Comité de Transparencia, dio lectura al informe.

Como parte de las acciones de profesionalización, la Unidad de Transparencia capacitó a 257 personas mediante cursos presenciales y virtuales sobre transparencia, protección de datos personales, organización de archivos, inteligencia artificial y anticorrupción.

Asimismo, se informó que se alcanzó el 100 por ciento de actualización mensual de la información correspondiente a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, la Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor y el Instituto de Investigaciones Legislativas.

También se completó la actualización de las obligaciones de transparencia correspondientes a los periodos trimestral, semestral y anual de las unidades administrativas.

Congreso se prepara para nuevo marco de transparencia

Durante la sesión se presentó además el nuevo marco normativo en materia de transparencia, luego de la publicación, el pasado 13 de julio, de la Ley de Transparencia para el Acceso y Socialización de la Información de la Ciudad de México.

Galván Darder explicó que la legislación local debe interpretarse en conjunto con la reforma constitucional federal del 15 de abril de 2025 en materia de simplificación administrativa y digitalización.

Señaló que las modificaciones incorporan principios de gestión documental, gobierno abierto y socialización de datos públicos, además de impulsar procesos de tramitación y simplificación digital con mayor trazabilidad.

Con el nuevo esquema, la función garante en materia de transparencia estará a cargo de un órgano administrativo desconcentrado dependiente jerárquicamente de la Secretaría de la Contraloría General, aunque contará con autonomía técnica y operativa para resolver asuntos relacionados con el acceso a la información.

En el caso del Congreso capitalino, la Contraloría Interna asumirá las facultades como autoridad garante, por lo que las áreas administrativas deberán armonizar sus comunicaciones, avisos de privacidad y formatos de respuesta durante el periodo de 180 días establecido en los artículos transitorios.