Naucalpan combate la corrupción con Policía Ética

Policía Ética de Naucalpan

El gobierno de Naucalpan creó la Policía Ética, con el objetivo de erradicar la corrupción dentro del municipio, que en tan solo 8 meses se ha consolidado como una estrategia innovadora que acompaña las labores de seguridad en calles y vialidades, dando especial atención a las tareas de tránsito y al desempeño de las y los agentes.

Este grupo está integrado por elementos cuyas principales funciones son supervisar que el personal de tránsito desempeñe sus labores con estricto apego a la legalidad, además brinda orientación a la ciudadanía, atiende reportes y documenta posibles irregularidades.

Haciendo uso de distintivos en color verde y gris, los integrantes de la Policía Ética recorren comunidades y vialidades, realizan acercamientos con los elementos para conocer las situaciones que enfrentan durante sus jornadas y supervisan que su actuación se encuentre dentro del marco de la ley.

Como parte de estas acciones, se han atendido casi 300 reportes ciudadanos, mismos que han sido formalizados en expedientes de investigación, siempre y cuando existan elementos para determinar posibles conductas irregulares.

Se han realizado detenciones de oficiales relacionados con presuntos actos indebidos. En estos casos, los elementos son puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica, además de que pueden enfrentar procedimientos administrativos ante la Comisión de Honor y Justicia.

El Presidente Municipal, Isaac Montoya, ha establecido que la Policía Ética no será cómplice de ningún tipo de práctica de corrupción, por lo que se mantiene una política de cero tolerancia ante conductas que vulneren los derechos de la ciudadanía o excedan las facultades de los elementos.

La Policía Ética cuenta con cámaras corporales (bodycams), que permiten fortalecer la supervisión de sus actuaciones y generar mayores elementos de respaldo en caso de alguna denuncia.

La ciudadanía puede presentar reportes relacionados con el actuar de elementos de seguridad a través del 070, WhatsApp, la plataforma digital del Gobierno de Naucalpan o de manera presencial.