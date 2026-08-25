Falta el acuerdo reparatorio de la bebé por explosión en el puente de La Concordia

Desastre Explosión de pipa en el puente de La Concordia. (Cuartoscuro)

Bertha Alcalde comunicó que el único acuerdo reparatorio que falta por celebrar derivado de la explosión de una pipa en el puente de La Concordia en 2025, es el caso de Jazlyn Azulet, la bebé que fue rescatada por su abuela, Alicia Matías Teodoro.

Al momento se han finiquitado 156 acuerdos reparatorios por este accidente, por lo que el de la niña es el único que falta por concluir.

Este proceso de la menor se indaga por lesiones que ponen en riesgo la vida.

Alcalde explicó que no se ha otorgado el acuerdo en el caso de Jazlyn debido a que tras recibir atención médica, su familia ha pedido más información de la atención médica posterior, antes de celebrar el acuerdo por la reparación del daño.

“Quieren garantizar tener todos los dictámenes correspondientes y tener un monto muy claro, está todavía este tema abierto”.

En caso de que la familia decida no tomar el acuerdo reparatorio, se judicializará la carpeta de investigación.

El monto total de los acuerdos reparatorios por los homicidios culposos por la explosión de la pipa ascienden a 471 millones 192 mil pesos.

También existe otro caso pendiente por cerrar que involucra daños culposos, por estragos en la vialidad donde estalló la pipa, vinculado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, expediente en el que aún se realizan pruebas periciales.