Huixquilucan se consolida como el municipio con mayor aprobación ciudadana a nivel nacional

A través de redes sociales, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, dio a conocer que el municipio se consolida como el de mayor aprobación ciudadana a nivel nacional, según lo demuestra la más reciente medición del Ranking de Alcaldes de Medianas Urbes elaborado por la consultora C&E México.​

El resultado posiciona al gobierno municipal en el primer lugar del país en aceptación social, impulsado principalmente por tres ejes clave de gestión:

​Inversión histórica en obra pública: La administración lidera la ejecución de infraestructura local en el Estado de México.​

Finanzas sanas: Manejo responsable de los recursos públicos y saneamiento de la deuda municipal.​

Desarrollo social: Priorización de programas de apoyo dirigidos a los sectores y grupos en situación de vulnerabilidad.​

Tras darse a conocer el estudio, la alcaldía agradeció el respaldo de las y los ciudadanos, reafirmando el compromiso de mantener el ritmo de trabajo para continuar impulsando el desarrollo del municipio.

“Agradezco el respaldo de las y los huixquiluquenses a mi gestión, la cual ha destacado por ser la que más obra pública realiza en el Edomex, por sanear nuestras finanzas públicas y por privilegiar el desarrollo social de los grupos más vulnerables. ¡Seguiremos avanzando!" escribió la mandataria en redes sociales.