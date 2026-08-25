PAN cuestiona planeación de la ZMVM sin instrumentos locales como el PGD

Ángel de la Independencia. Foto: Cuartoscuro

La diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, Olivia Garza, pidió al Gobierno de la Ciudad de México explicar con qué instrumentos y criterios participa en la elaboración del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), cuya consulta pública ya fue abierta.

La legisladora cuestionó que la capital participe en la definición de decisiones territoriales de alcance metropolitano mientras permanece pendiente la aprobación del Programa General de Desarrollo (PGD) y continúa sin concluirse la legislación local en materia de ordenamiento territorial.

“La ciudad está participando en ordenar la metrópoli antes de terminar de ordenar su propia casa“, señaló.

Y precisó que antes de comprometer el futuro territorial de la capital en un instrumento metropolitano, el Gobierno debe explicar “con qué PGD, con qué marco de ordenamiento territorial y con qué criterios de planeación está sentado en esa mesa”.

Garza destacó que el POZMVM busca establecer criterios para orientar el desarrollo urbano y territorial de la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que consideró necesario garantizar que las decisiones que se incorporen al instrumento sean compatibles con el sistema de planeación de la capital.

Cuestiona con qué instrumento participa la CDMX

La panista dejó claro que su cuestionamiento no está relacionado con la necesidad de contar con una planeación metropolitana, sino con la falta de claridad sobre los instrumentos locales que sustentan la posición de la Ciudad de México en este proceso.

“No cuestionamos la necesidad de planeación metropolitana. Cuestionamos que la Ciudad pretenda definir hacia afuera lo que todavía no ha podido definir hacia adentro”, afirmó.

Por lo anterior, pidió al Gobierno capitalino precisar qué documento de planeación vigente utilizó para fijar la posición de la CDMX, cómo garantizará que el POZMVM sea compatible con el PGD una vez que concluya su procedimiento y qué ocurrirá en caso de que el programa definitivo o la futura legislación local establezcan criterios distintos.

Garza consideró que cualquier decisión metropolitana de largo plazo debe mantener congruencia con la planeación de la Ciudad y advirtió que el proceso no debe conducir a que posteriormente se modifiquen los instrumentos locales para ajustarlos a acuerdos previamente establecidos.

“Primero deben explicar qué ciudad están defendiendo en la mesa metropolitana. No pueden comprometer decisiones territoriales de largo plazo y después intentar acomodar el PGD o la legislación local a lo que ya negociaron. El orden debe ser exactamente al revés”, concluyó.