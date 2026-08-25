IMSS y Ecatepec formalizan donación de terreno para construir CECI

El Instituto Mexicana del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente y Gobierno Municipal de Ecatepec formalizaron la donación de un terreno donde será construido un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), que tendrá como objetivo apoyar a las familias del municipio.

La firma de las escrituras del terreno se realizó este 25 de agosto y estuvo encabezada por la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, y el titular del IMSS Estado de México Oriente, Jorge Martínez Torres. Con este acto, el terreno donado por el gobierno municipal quedó formalmente a favor del Instituto. El nuevo CECI estará bajo la administración del IMSS y atenderá a niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad. De acuerdo con las autoridades, el centro busca ofrecer un espacio seguro y adecuado para el cuidado y desarrollo de los menores.

Durante la ceremonia, Jorge Martínez Torres agradeció al Gobierno Municipal de Ecatepec por la donación del terreno y destacó que este proyecto permitirá generar mejores condiciones para las niñas y los niños. El funcionario señaló que el nuevo centro no solamente representará la construcción de un espacio físico, sino también una oportunidad para que los menores tengan acceso a un ambiente seguro y educativo, donde puedan desarrollar sus capacidades.

El proyecto forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Este plan contempla diferentes acciones para mejorar el desarrollo económico y social de los municipios de esta región, así como fortalecer temas relacionados con la educación y el bienestar de las familias.

Martínez Torres también reconoció el respaldo del director general del IMSS, Zoé Robledo, para avanzar en proyectos que buscan beneficiar a las familias mexiquenses. Por su parte, Azucena Cisneros Coss consideró que la formalización de la donación representa un acto importante para Ecatepec, municipio que ha sido incluido dentro de los proyectos prioritarios para la Zona oriente del Estado de México,

La presidenta municipal explicó que este CECI forma parte de los centros que se tienen proyectados para Ecatepec y adelantó que existe la posibilidad de concretar próximamente un segundo centro de este tipo. De acuerdo con la alcaldesa, contar con más CECI representaría un apoyo importante para las familias, principalmente para quienes requieren de espacios adecuados para el cuidado de sus hijas e hijos pequeños.

Cisneros Coss destacó que la realización de este proyecto es resultado del trabajo conjunto entre los diferentes niveles de gobierno y las instituciones. También señaló que el objetivo es avanzar en obras y acciones que permitan mejorar los servicios para los derechohabientes del IMSS y para la población en general.

Finalmente, la presidenta municipal afirmó que el seguimiento al Plan Integral para la Zona Oriente permitirá concretar otros proyectos considerados prioritarios para Ecatepec. Con la formalización de la donación del terreno, autoridades municipales y del IMSS dieron un nuevo paso para la construcción del CECI, proyecto que busca ampliar las opciones de cuidado infantil y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias de Ecatepec.