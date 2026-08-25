Incendio en plaza de Guadalupe Inn deja 39 personas evacuadas

Incendio en Guadalupe Inn

Un incendio registrado la tarde de este martes al interior de la plaza Haamu Huas, ubicada en Fernando Villalpando esquina con Insurgentes Sur, en la colonia Guadalupe Inn, movilizó a elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El reporte fue recibido alrededor de las 13:00 horas, por lo que personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Álvaro Obregón arribó al sitio y activó los protocolos de emergencia.

Como medida preventiva fueron evacuadas 39 personas, entre ellas 27 menores y 12 adultos, con el objetivo de salvaguardar su integridad física.

Incendio en Guadalupe Inn

Al momento, ya no se registra llama viva en el inmueble. Bomberos y personal de Protección Civil continúan con labores de ventilación y revisión del lugar para descartar cualquier riesgo y determinar las condiciones de seguridad.

La Alcaldía Álvaro Obregón mantiene la supervisión del sitio hasta concluir las labores de emergencia y verificar que no exista riesgo para la población.