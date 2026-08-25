Vecinos de San Pedro de los Pinos rechazan construcción de crematorio para mascotas y advierten riesgos ambientales

Vecinos de la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez, expresaron su rechazo a la construcción de un crematorio para mascotas ubicado en la zona de Río Becerra y con acceso hacia avenida Patriotismo, al considerar que el proyecto podría representar un nuevo foco de contaminación en un área que ya enfrenta altos niveles de tráfico y emisiones vehiculares.

De acuerdo con los testimonios recabados entre habitantes de la zona, el establecimiento se estaría construyendo en Río Becerra 34 y tendría una entrada también por avenida Patriotismo. Los vecinos señalan que se trata de un área principalmente urbana y residencial, cercana a escuelas, una guardería, servicios médicos y zonas de alta circulación vehicular.

Luis, uno de los habitantes que participa en las inconformidades, explicó que los vecinos de calles como 5, 7 y 9 se encuentran preocupados por la posible operación del crematorio. Señaló que la zona ya registra contaminación derivada del tránsito constante de vehículos en Viaducto Río Becerra, Patriotismo, Revolución y Puente de la Morena.

El vecino afirmó que diariamente se acumula hollín y polvo proveniente del tráfico, situación que, según su testimonio, provoca molestias como ardor en los ojos, principalmente durante las horas de mayor circulación.

A esta situación, dijo, se sumaría la operación de un horno para la cremación de animales, lo que genera preocupación entre los residentes por las emisiones que pudiera producir.

“Si encima quieren poner aquí un crematorio, nos va a afectar muchísimo a la salud”, señaló Luis, quien también destacó que en la colonia viven muchas personas adultas mayores y habitantes que quedaron con problemas respiratorios después de la pandemia de COVID-19.

Vecinos cuestionan ubicación

Rogelio, otro de los habitantes que participa en la organización vecinal, explicó que el rechazo no tiene relación con la cremación de mascotas como actividad, sino con el lugar donde se pretende instalar el establecimiento.

“Nosotros no estamos en contra de los perritos”, expresó durante el recorrido por la zona. Sin embargo, consideró que una actividad de este tipo debería realizarse en un espacio que cuente con las condiciones adecuadas para evitar molestias o posibles afectaciones a la población.

Los vecinos mencionaron como referencia otros lugares donde existen servicios de cremación de mascotas y consideraron que esos sitios tienen condiciones distintas a las de una zona residencial densamente poblada. Uno de los principales cuestionamientos de los habitantes está relacionado con la altura de la chimenea del horno. En los testimonios se señala que, desde su perspectiva, la infraestructura que actualmente se observa no tendría la altura suficiente respecto de los edificios cercanos.

No obstante, la existencia de una posible irregularidad deberá ser determinada por las autoridades competentes mediante las inspecciones y procedimientos correspondientes.

Vecinos de San Pedro de los Pinos rechazan construcción de crematorio para mascotas y advierten riesgos ambientales

Preocupación por escuelas y hospitales

Los vecinos también señalaron que en los alrededores existen diferentes centros educativos y de atención, entre ellos un kínder, escuelas primarias y secundarias, una guardería y un hospital infantil.

Para los habitantes, la cercanía de estos espacios aumenta su preocupación debido a que en la zona conviven diariamente niños, adultos mayores y personas que acuden a servicios médicos. Una de las personas entrevistadas explicó que, además de las escuelas, existe un mercado cercano donde se venden alimentos, por lo que consideran importante conocer cuáles serían las medidas de seguridad ambiental que tendría que cumplir el establecimiento en caso de comenzar operaciones.

La zona, de acuerdo con los testimonios, también registra una fuerte carga vehicular durante las tardes. Los vecinos describieron a Patriotismo y sus alrededores como un punto donde el tráfico puede aumentar considerablemente después del mediodía. Rogelio sostuvo que la colonia ya enfrenta problemas de contaminación y que la instalación de una nueva fuente de emisiones podría aumentar la preocupación de los habitantes.

Vecinos dicen que han presentado denuncias

Ante la construcción del inmueble, los habitantes comenzaron a organizarse y a presentar escritos ante diferentes autoridades.

Los testimonios señalan que alrededor de 50 personas forman parte de un grupo vecinal en el que se intercambia información y se realizan reuniones para definir las acciones que llevarán a cabo. Sin embargo, los propios vecinos reconocen que no todos pueden asistir a las reuniones debido a sus trabajos y otras responsabilidades. Por esta razón, también han planteado realizar reuniones mediante videollamadas para facilitar la participación de más habitantes.

Además de los escritos, los vecinos han colocado lonas en distintos puntos de la zona para hacer visible su inconformidad. También han difundido videos y mensajes en redes sociales con el objetivo de llamar la atención de autoridades y representantes de la alcaldía.

De acuerdo con los testimonios, algunos sellos de suspensión fueron colocados anteriormente en el predio, aunque posteriormente habrían sido retirados. Los habitantes aseguran que después observaron nuevamente trabajos en el lugar. Uno de los vecinos afirmó que el 14 de agosto grabó imágenes en las que, según su versión, trabajadores realizaban actividades relacionadas con el horno. También sostuvo que observaron acciones para cubrir parte de la infraestructura.

Estas afirmaciones forman parte de los testimonios vecinales y deberán ser verificadas por las autoridades mediante las inspecciones correspondientes.

Vecinos de San Pedro de los Pinos rechazan construcción de crematorio para mascotas y advierten riesgos ambientales

Señalan preocupación por la chimenea

Otro de los puntos que más inquieta a los habitantes es la salida de los gases del horno. En el material informativo compartido por los vecinos se plantea que los crematorios deben cumplir con disposiciones ambientales relacionadas con sus emisiones y con las características de las chimeneas.

El documento también señala que no existe necesariamente una altura única aplicable a todos los hornos, debido a que las condiciones pueden depender de las características del inmueble y de la zona. Sin embargo, se destaca la importancia de que la chimenea cumpla con las disposiciones ambientales y evite que las emisiones entren en contacto con edificios cercanos. Los vecinos consideran que este punto debe ser revisado por las autoridades antes de que el establecimiento pueda operar.

Rogelio afirmó que, desde su punto de vista, aunque la chimenea fuera modificada, la comunidad continuaría rechazando la instalación por considerar que la actividad no es adecuada para la zona residencial.

Identifican al establecimiento como Pet Friendly

Durante las entrevistas, los habitantes señalaron que el establecimiento estaría relacionado con un negocio identificado como “Pet Friendly”.

También mencionaron otros posibles establecimientos ubicados en zonas como Extremadura y Minería, aunque los propios vecinos reconocieron que no cuentan con información suficiente para confirmar si se trata de la misma empresa o del mismo propietario.

Por esta razón, señalaron que una de las acciones que buscan realizar es investigar si existe alguna relación entre esos establecimientos y revisar si todos cuentan con las autorizaciones correspondientes.

En este punto, la información disponible corresponde a versiones de los vecinos y no a una confirmación oficial sobre la propiedad o relación empresarial de los establecimientos mencionados.

Vecinos de San Pedro de los Pinos rechazan construcción de crematorio para mascotas y advierten riesgos ambientales

Buscan diálogo con autoridades

Los habitantes también señalaron que han tenido acercamientos con representantes de la alcaldía Benito Juárez y que una concejal se ofreció a dialogar con ellos para conocer directamente sus inquietudes.

Los vecinos buscan que las autoridades revisen la situación del predio y determinen si cuenta con los permisos necesarios para realizar la actividad que pretende desarrollar.

También plantearon la posibilidad de solicitar la participación de organismos especializados en temas ambientales y de protección urbana. Su objetivo, dijeron, es que se realicen las inspecciones necesarias antes de que el crematorio comience a operar de manera regular.

Denuncian intento de ocultar el horno

Durante los testimonios, algunos vecinos afirmaron que en una de las visitas al inmueble observaron que trabajadores cubrían parte del horno.

Uno de ellos aseguró que la acción se realizó para evitar que los habitantes pudieran observar la infraestructura. Sin embargo, esta acusación también corresponde a una versión vecinal y requiere ser comprobada.

Los residentes consideran que el horno debe ser revisado por las autoridades para determinar si cumple con las características establecidas en las normas aplicables. El tema de la altura de la chimenea es uno de los principales argumentos utilizados por los habitantes para cuestionar el proyecto.

Preparan nuevas acciones

Los vecinos adelantaron que continuarán con la organización y que buscan realizar nuevas actividades para hacer pública su inconformidad.

Entre las acciones previstas se encuentra un cierre simbólico frente a las instalaciones de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, PAOT, programado por los habitantes para el 29 de agosto.

La intención, explicaron, es reunir a vecinos y medios de comunicación para mostrar la situación y solicitar que las autoridades revisen el caso. La organización vecinal comenzó después de que los habitantes detectaron trabajos en el predio. Algunos señalaron que inicialmente desconocían cuál sería el uso del inmueble y que fue hasta observar la infraestructura cuando identificaron que se trataba de un proyecto relacionado con la cremación de mascotas.

Los habitantes insisten en que su principal preocupación es la salud y el medio ambiente, especialmente porque consideran que la zona ya enfrenta problemas de contaminación. La imagen informativa difundida por los vecinos señala la existencia de 38 crematorios en la Ciudad de México, aunque durante los testimonios aparece también la cifra de 39. Esta diferencia no fue aclarada con documentación oficial dentro del material disponible, por lo que el número deberá ser confirmado por las autoridades.

Mientras continúa la inconformidad, los vecinos de San Pedro de los Pinos esperan que se realicen las revisiones correspondientes y que se determine si el proyecto cumple con las normas ambientales, de uso de suelo, protección civil y demás requisitos necesarios.

Por ahora, la postura de los habitantes es clara: no quieren que el crematorio opere en su colonia y piden que antes de cualquier autorización definitiva se revisen las condiciones del inmueble, la infraestructura del horno, las emisiones y la distancia respecto de viviendas, escuelas y otros espacios cercanos.

Para los residentes, el conflicto no solamente representa una discusión sobre un nuevo negocio, sino sobre el tipo de actividades que pueden desarrollarse dentro de una zona habitacional que, aseguran, ya enfrenta problemas de tráfico y contaminación.

El caso queda ahora en manos de las autoridades correspondientes, que deberán determinar, con base en inspecciones y documentos oficiales, si el establecimiento cuenta con los permisos necesarios y si sus instalaciones cumplen con las disposiciones aplicables antes de iniciar operaciones.