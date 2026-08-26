Alcaldía de Cuajimalpa revisa presuntos planos falsificados en conflicto por predios de Contadero

Carlos Orvañanos Rea, alcalde de Cuajimalpa, en un recorrido en Cerrada de Zaragoza (Giovanna Morales Gómez)

El conflicto por la propiedad y el supuesto uso habitacional de terrenos en Contadero, Cuajimalpa enfrenta a vecinos que denuncian presuntos intentos de invasión y afectaciones al bosque con personas que se identifican como propietarias de los predios y rechazan que exista un proyecto de vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

Durante un recorrido por la cerrada Zaragoza, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, aseguró que su administración revisa presuntos planos que habrían sido falsificados años atrás en medio del conflicto por predios en la zona de Contadero, donde vecinos y propietarios mantienen versiones encontradas sobre la posesión y destino de los terrenos.

“Al parecer hay planos que se falsificaron hace algunos años. Estamos revisando esos planos porque, al parecer, alguien metió la mano negra hace algunos años”, declaró Orvañanos Rea al ser cuestionado por La Crónica de Hoy sobre el conflicto que persiste en esta zona de la demarcación.

El funcionario explicó que la alcaldía trabaja en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi) para examinar la documentación y determinar qué sucedió con los terrenos, al tiempo que afirmó que la prioridad de su administración es garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de las áreas naturales.

“Yo lo que te puedo decir es que nuestra prioridad es el respeto a la ley y la protección de nuestra naturaleza. Estamos actuando con la ley en la mano, con el plan de uso de suelo en la mano y siempre en coordinación con la Jefa de Gobierno y la Secretaría de Medio Ambiente”, precisó.

El alcalde indicó que, en este caso, la actuación de las autoridades busca proteger tanto a los habitantes de la zona como al entorno natural.

“Ante todo es proteger a los vecinos, el medio ambiente y siempre con la ley en la mano”, manifestó.

Vecinos denuncian intentos de invasión

El conflicto en Contadero ha sido documentado previamente por La Crónica de Hoy a raíz de testimonios de habitantes de dicha comunidad originaria de Cuajimalpa, quienes han denunciado presuntos intentos de invasión de predios con la intención de construir viviendas de interés social.

Los vecinos han señalado específicamente a organizaciones de vivienderos y un posible vínculo con el INVI, aunque estos señalamientos han sido rechazados por la propietaria de los terrenos, Maricruz Luviano.

Según los testimonios recabados, uno de los primeros pasos para concretar una eventual urbanización sería la apertura de una vialidad que actualmente no existe.

La defensa del bosque

Junto con la disputa por los terrenos, el conflicto tiene un componente ambiental. Contadero colinda con zonas boscosas que los habitantes consideran fundamentales para contener el avance de la urbanización.

Los vecinos han advertido que la eventual apertura de una nueva vialidad implicaría afectar áreas arboladas y un río, así como generar las condiciones para una mayor urbanización.

Detallan que el camino propuesto no sería necesario, debido a que existen otras dos vialidades que ya permiten llegar al mismo punto. Mencionaron que la preocupación radica en que la nueva vía daría acceso a los terrenos donde presuntamente se pretende desarrollar viviendas.

Dentro las visitas realizadas por este medio a la zona para documentar el conflicto se escucharon motosierras en los alrededores.

Propietaria niega proyecto del INVI

Frente a las acusaciones de los vecinos, Maricruz Luviano, quien se identifica como propietaria de los terrenos en disputa, rechazó en julio que exista un proyecto habitacional del INVI en el sitio.

En entrevista con Crónica, Luviano enteró que durante una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se solicitó información al INVI y que, de acuerdo su versión, el instituto confirmó que no existe ningún desarrollo de vivienda previsto para esos terrenos.

“No existe ningún proyecto. Es nulo. Lo sostengo, lo afirmo y lo confirmo”, aclaró.

La propietaria reiteró que recuperó legalmente la posesión de algunos de los predios después de un litigio de 7 años y que la restitución ocurrió el 29 de abril, con participación de personal de la Fiscalía capitalina, Policía de Investigación y otras autoridades.

La Crónica de Hoy 2026