Azucena Cisneros entrega Presea Orgullo Ecatepec 2026 para reconocer a las juventudes del municipio

Presea Orgullo Ecatepec 2026

El talento, la creatividad y el compromiso social de las juventudes de Ecatepec fueron galardonados durante la entrega de la Presea Orgullo Ecatepec 2026, un reconocimiento destinado a visibilizar a los jóvenes que impulsan la transformación del municipio a través de proyectos innovadores.

Para la entrega de este reconocimiento se llevó a cabo una ceremonia encabezada por la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros quien fue la encargada de premiar a las juventudes.

​Entre los galardonados de esta edición destacan:

​Innovación e Inclusión: Creadores de una aplicación móvil orientada al aprendizaje y difusión de la Lengua de Señas Mexicana.​

Desarrollo Tecnológico: Un joven inventor enfocado en el diseño de prótesis biónicas de alto impacto social.

​Cultura y Artes: Una joven promesa de la música local reconocida por su trayectoria y aporte cultural.

Presea Orgullo Ecatepec 2026

​Además del galardón simbólico, las autoridades municipales otorgaron un incentivo económico a cada uno de los premiados con el fin de capitalizar y dar continuidad a sus proyectos. Durante el evento, se enfatizó que el talento de las nuevas generaciones representa un pilar fundamental para el desarrollo y el cambio positivo en la comunidad.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros compartió a través de sus redes sociales fotografías del evento acompañadas del mensaje “En Ecatepec creemos en nuestras juventudes y en todo lo que son capaces de construir. Su talento también es el cambio que se siente”