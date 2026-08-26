Convoca Gobierno del EdoMéx a Mega Reforestación de 25 mil árboles en 13 parques estatales

Con el propósito de recuperar áreas verdes e involucrar a la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente, el Gobierno del Estado de México llevará a cabo la Mega Reforestación “48 años sembrando vida” el próximo viernes 28 de agosto.

La meta de esta jornada masiva es plantar 25 mil árboles en un solo día, los cuales contribuirán al objetivo estatal de establecer 100 mil árboles en 100 hectáreas de territorio mexiquense.

A través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), el evento arrancará a las 10:00 horas. La sede principal será el Parque Estatal Hermenegildo Galeana, ubicado en Calimaya, pero las actividades se realizarán de manera simultánea en otros 12 espacios: Sierra Morelos, en Toluca y Zinacantepec; Parque de la Ciencia La Paz, Parque de la Ciencia-Energía Tlalnepantla, Sierra de Nanchititla, Parque de la Ciencia Xico, en Valle de Chalco; Parque Atlacomulco, Parque San Sebastián Luvianos, Centro Ceremonial Mazahua, en San Felipe del Progreso; Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya; El Salto de Chihuahua, en Ixtapan del Oro; Parque Estatal Monte Alto, en Valle de Bravo y Parque Estatal Alameda 2000, en Toluca.

Durante el evento, los asistentes tendrán la oportunidad de adoptar un árbol para monitorear su crecimiento y asegurar su supervivencia a largo plazo.

Para quienes deseen sumarse a la causa, la CEPANAF recomienda asistir con ropa cómoda, calzado adecuado y agua. Asimismo, se solicita llevar herramientas de apoyo como guantes de carnaza, pala recta, zapapico y cúter.

Esta iniciativa comunitaria enmarca las celebraciones por el 48 aniversario de la CEPANAF, consolidando las políticas públicas de la entidad enfocadas en la restauración ecológica y la conservación participativa de los ecosistemas.