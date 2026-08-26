Entrega DIFEM más de 133 mil canastas alimentarias al año con el programa “Nutrición y Bienestar Familiar”

Con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos nutritivos para la población en condición de vulnerabilidad, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, distribuye 133 mil 403 canastas anuales a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).

Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM, precisó que estos apoyos se entregan de manera coordinada con los Sistemas Municipales y están dirigidos a personas de 2 a 64 años.

Los paquetes alimentarios se diseñan bajo los criterios de calidad de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) del Sistema Nacional DIF (SNDIF). Incluyen productos básicos e integrales como arroz, atún, avena, chícharos con zanahoria, frijol, leche entera en polvo, lenteja y pasta integral para sopa.

El programa opera bajo dos vertientes principales:Menores no escolarizados (2 a 5 años y 11 meses): Reciben 12 canastas al año con 15 productos cada una. Suma un total de 46 mil 416 paquetes anuales.Población general (6 a 64 años): Reciben tres canastas al año con 18 productos cada una. Suma un total de 86 mil 987 paquetes anuales.

Además de la entrega de insumos, la iniciativa ofrece orientación nutricional, talleres de salud y actividades comunitarias para fomentar la producción y el consumo de hortalizas locales, aliviando el gasto doméstico y promoviendo una dieta equilibrada.

Acompañada por Karina Martínez Reyes, Directora de Alimentación y Nutrición Familiar del DIFEM, la Directora General exhortó a los titulares de los Sistemas Municipales DIF (SMDIF) a mantener el trabajo conjunto para consolidar “El Poder de Servir” en favor de las familias mexiquenses.