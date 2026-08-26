Fiscalía CDMX rescata con vida a víctima de secuestro y detiene a cinco personas en Xochimilco

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó sobre el rescate con vida a un hombre víctima de secuestro, además de la detención de Juan “N”, Mariana “N”, Mauricio “N”, Luis Martín “N” y Kevin “N” quienes fueron encontrados durante un cateo realizado la madrugada de este 26 de agosto en un inmueble ubicado en la colonia San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco.

La víctima fue encontrada y la fiscalía reporta que se encuentra en aparente buen estado de salud.

La investigación inició el 10 de agosto, cuando la víctima fue privada de la libertad en la colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa. Posteriormente, los presuntos secuestradores exigieron el pago de 20 millones de pesos a cambio de su liberación.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia del C5 y reconstruyeron la ruta del vehículo de la víctima y de otros, posiblemente relacionados con los hechos. Este seguimiento orientó las labores de búsqueda hacia la colonia San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco.

El 23 de agosto se recibió, a través del 089, un reporte anónimo que advertía que una persona con la cabeza cubierta había sido bajada de un vehículo e ingresada a un domicilio de esa misma colonia. Tomando en cuenta esta información y el análisis de videovigilancia, la PDI identificó el inmueble como un posible lugar de cautiverio.

Con estos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de cateo para intervenir el inmueble y verificar si la víctima se encontraba en el interior.

Durante el cateo, localizaron y rescataron a la víctima, además de llevar a cabo la detención de cinco personas que se encontraban en el lugar, quienes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, que determinará su situación jurídica.

En la Ciudad de México, el secuestro se mantiene en niveles mínimos, al pasar de 50 casos entre enero y julio de 2019 a solo tres en el mismo periodo de 2026, una reducción de 94%. La baja incidencia no ha reducido la respuesta institucional: todos los casos registrados entre enero y julio de 2026 fueron judicializados y frente al mismo periodo de 2019, las judicializaciones aumentaron 178%.