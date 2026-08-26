Tlalnepantla transforma la lateral de la Autopista México - Querétaro: Mejora movilidad y conectividad del municipio

Tlalnepantla transforma la lateral de la Autopista México - Querétaro

Sumando una obra más para el municipio de Tlalnepantla, el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, entregó la obra de repavimentación e infraestructura vial en la lateral de la Autopista México – Querétaro, a la altura de Tequexquináhuac Parte Alta.

La construcción de esta obra forma parte de la estrategia integral del Gobierno Municipal de Tlalnepantla que tiene como objetivo, modernizar la red de avenidas y caminos de la demarcación, para mejorar significativamente el tránsito local y al mismo tiempo brindar mayor seguridad a las y los conductores y peatones.

El alcalde destacó, durante el acto de inauguración, que los proyectos de transformación a las vialidades en Tlalnepantla son una prioridad constante para consolidar una ciudad con movilidad ágil, segura y moderna.

Señaló que toda la inversión dirigida a la infraestructura urbana se traduce directamente en calidad de vida para las familias del municipio y garantiza caminos en óptimas condiciones que reducen los tiempos de traslados diarios para todas y todos..

Los trabajos ejecutados por el Gobierno Municipal abarcaron preliminares de trazo, nivelación y fresado de la carpeta existente. Posteriormente, se colocó una nueva carpeta con mezcla asfáltica de 7 centímetros de espesor con sello de cemento gris, además de la renivelación de 10 pozos de visita con sus respectivos brocales y 5 rejillas de piso.

Para reforzar la seguridad en la zona, se instalaron 6 reductores de velocidad y se aplicó pintura tipo tráfico en guarniciones, pasos peatonales, flechas de sentido y líneas centrales continuas y discontinuas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Tlalnepantla mantiene firme el compromiso de renovar la imagen urbana y dignificar las avenidas principales y calles de las comunidades, transformando la infraestructura vial en verdaderos ejes de progreso, seguridad y bienestar para toda la ciudadanía.