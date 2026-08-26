En CDMX: Morena busca prohibir expresamente el transporte de pasajeros en moto por aplicación

Durante el primer trimestre de 2025 se registraron más de 7 mil 500 colisiones con motocicletas en la Ciudad de México

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para establecer con claridad la prohibición y sanción del transporte de pasajeros en motocicleta a través de plataformas digitales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, durante el primer trimestre de 2025 se registraron más de 7 mil 500 colisiones con motocicletas, con un saldo de 4 mil 50 personas lesionadas y 54 fallecidas.

Ante la incidencia de accidentes, la diputada Elizabeth Mateos Hernández, propuso reformar la Ley de Movilidad para que aplicaciones como Uber o Didi ya no ofrezcan viajes en motocicleta.

Actualmente, el artículo 59 de la Ley de Movilidad permite los servicios de transporte de motocicleta en sus distintas modalidades, con excepción del transporte público de pasajeros. Por lo que la propuesta busca evitar que las plataformas digitales o la clasificación del servicio como transporte privado permitan evadir las restricciones establecidas.

La legisladora señaló que la contratación a través de plataformas ha generado una discusión sobre la naturaleza jurídica de estos servicios, debido a que las empresas los han considerado transporte privado.

“La tecnología no debe convertirse en una vía para eludir una disposición legal”, señaló al indicar que se estima que alrededor de 30 mil motocicletas son las que prestan este tipo de servicio en la capital y su zona metropolitana.

Accidentes y otros riesgos

La diputada también alertó sobre los riesgos que enfrentan quienes utilizan estas modalidades de transporte y citó el caso de una mujer de 47 años que murió el 24 de julio de 2025 mientras viajaba como pasajera en una motocicleta solicitada mediante DiDi, sobre Paseo de la Reforma.

Tras ese hecho, recordó que la Secretaría de Movilidad reiteró que el transporte de pasajeros en motocicleta mediante aplicaciones se encontraba fuera del marco legal.

Mateos Hernández agregó que los riesgos no se limitan a los accidentes viales y mencionó el caso de Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, quien desapareció en febrero de 2026 después de abordar una motocicleta solicitada mediante DiDi Moto en el Estado de México y cuyo cuerpo fue localizado días después.

Buscan reglas claras para plataformas

La legisladora sostuvo que la propuesta no busca limitar el uso particular de motocicletas ni las actividades que actualmente son legales, sino establecer con precisión las reglas para el traslado de pasajeros a cambio de una contraprestación.

También señaló que la iniciativa incorpora una perspectiva de género, debido a que las mujeres representan aproximadamente la mitad de las personas usuarias de estos servicios.

“Ningún ahorro de tiempo o dinero justifica poner en riesgo la vida y la integridad física de quienes utilizan o conducen estos vehículos”, concluyó.