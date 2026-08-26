Registro Pensión Hombres Bienestar: fecha límite para inscribirse en CDMX Ya te puedes registrar en la Pensión Hombres Bienestar, conoce hasta cuándo tienes para completar tu registro y quiénes pueden hacerlo (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado un nuevo periodo de registro para la Pensión Hombres Bienestar y aquí te compartimos quiénes pueden registrarse, la fecha límite, junto con los pasos a seguir para completarlo.

La Pensión Hombres Bienestar está dirigida a la población masculina de 60 a 64 años, quienes, de completar su registro, recibirán un apoyo económico de $3,000 pesos de manera bimestral.

Por lo que, si estás interesado en formar parte de este apoyo, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) ya abrió el registro para nuevos beneficiarios.

¿Cuál es la fecha límite para registrarse a la Pensión Hombres Bienestar en CDMX?

La SEBIEN inició el registro de nuevos beneficiarios a la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años el pasado lunes 24 de agosto. No obstante, en esta ocasión el periodo de registro será corto, pues concluirá el próximo viernes 28 de agosto.

¿Cómo se realiza el registro a la Pensión Hombres Bienestar?

En esta ocasión, el registro de la Pensión Hombres Bienestar se realizará a través de la modalidad “Casa por Casa”, por lo que personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) acudirá a tu domicilio.

Cuando te realicen la visita domiciliaria, tendrás que entregar los documentos para completar tu registro y el personal de la SAPCI será el encargado de llevar tu proceso.

¿Cuáles son los requisitos y documentos necesarios para registrarte en la Pensión Hombres Bienestar CDMX?

Como requisitos mínimos para poder ser beneficiario de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años debes residir en la Ciudad de México y, como su nombre lo indica, tener entre 60 y 64 años de edad.

Además de lo anterior, al momento del registro deberás contar con:

Identificación con fotografía (Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, etc.)

Comprobante de domicilio vigente (recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento)

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Llenar la solicitud de ingreso al programa, la cual es proporcionada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social.

Recuerda que los documentos deberán entregarlos al momento en que el personal acuda a tu domicilio, por lo que se recomienda tenerlos a la mano para concluir tu registro de manera exitosa.